Trump scuote la Corea del Sud con nuovi dazi e i mercati finanziari globali rispondono con un rialzo record



Dopo un calo iniziale dell'indice KOSPI superiore all'1%, gli acquisti sono tornati prepotenti spingendo il listino verso un guadagno finale del 2%, toccando nuovi massimi storici. Questa dinamica suggerisce che molti operatori stiano scommettendo su una futura de-escalation, magari guidata dal Ministro dell'Industria coreano che si recherà presto negli USA per trattare. Ciononostante, la minaccia di tariffe doganali improvvise rimane una variabile costante che frena i piani di espansione a lungo termine nel mercato americano.

L'instabilità politica ha dato nuova linfa ai beni rifugio, facendo volare i prezzi dei metalli preziosi. L'oro ha rotto barriere psicologiche importanti crescendo dell'1% fino a superare i 5.063 dollari l'oncia. L'argento ha fatto ancora meglio con un balzo del 5% portandosi a quota 109 dollari. È evidente che, in un clima di incertezza normativa, la sicurezza degli asset tangibili diventi una priorità per chi gestisce grandi portafogli. I mercati finanziari globali sembrano ormai abituati a queste oscillazioni improvvise, eppure la corsa all'oro segnala una prudenza di fondo che non va sottovalutata.





In Asia il sentimento generale resta positivo, alimentato dalle aspettative per i risultati trimestrali delle grandi aziende tecnologiche americane. Gli investitori attendono con ansia i dati sulle performance di alcune delle realtà più influenti del mondo:

- Meta;

- Microsoft;

- Tesla.

Si spera che questi giganti possano fornire la spinta necessaria per prolungare il ciclo rialzista dei mercati fino al 2026. L'indice MSCI Asia-Pacific ha già aggiornato i suoi record con un progresso dell'1%. Anche a Tokyo il listino Nikkei ha chiuso in positivo dello 0,7%. Questo risultato è notevole se si considera che lo yen si trova su livelli di forza che solitamente mettono in difficoltà le aziende esportatrici giapponesi.

Le borse in Europa si preparano a una partenza solida, con i contratti future sull'indice EURO STOXX 50 in rialzo dello 0,3%. Negli Stati Uniti la situazione non è diversa: i futures del NASDAQ salgono dello 0,6% mentre quelli dello S&P 500 guadagnano lo 0,3%.



L'attenzione si sposterà presto sulla Federal Reserve. Mercoledì è attesa la decisione sui tassi di interesse e, sebbene non siano previsti tagli immediati, il clima è teso a causa di un'indagine del Dipartimento di Giustizia (DOJ) che coinvolge direttamente il Presidente Jerome Powell.

La conferenza stampa che seguirà la riunione sarà un momento di estrema delicatezza comunicativa. Se Jerome Powell dovesse confermare l'intenzione di restare nel consiglio della banca centrale fino alla scadenza naturale del mandato a maggio, lo scontro con la Casa Bianca potrebbe farsi frontale. In un panorama dove gli investimenti B2B richiedono certezze, ogni parola pronunciata dai vertici della finanza americana avrà un peso specifico enorme. I mercati finanziari globali restano in equilibrio precario tra la fiducia nella crescita tecnologica e le incognite di una guerra commerciale che non accenna a spegnersi. Le prossime ore saranno decisive per capire se prevarrà la logica della diplomazia o quella della pressione tariffaria costante.



