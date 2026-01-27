Record per l'oro e l'argento: la nuova corsa ai beni rifugio tra tensioni globali e incertezza economica





La spinta verso questi asset deriva da quello che viene definito il debasement trade: un progressivo allontanamento dagli investimenti basati sul dollaro per proteggersi dall'instabilità delle politiche economiche degli USA. La valuta statunitense ha mostrato segni di debolezza, scivolando ai minimi da settembre, e questo ha reso gli acquisti di materie prime più accessibili per chi detiene altre valute. Il contesto geopolitico agisce come un catalizzatore potente. Le mosse dell'amministrazione guidata da Donald Trump hanno scosso gli equilibri internazionali, specialmente dopo le operazioni militari in Venezuela per la cattura di Nicolás Maduro e le pressioni diplomatiche sull'Europa per l'annessione della Groenlandia. Anche i rapporti con il Canada sono tesi: la minaccia di dazi al 100 percento contro il governo di Mark Carney ha alimentato i timori di una guerra commerciale globale.

Le banche centrali hanno risposto a questo scenario aumentando le riserve auree.



Si tratta di una strategia di difesa iniziata con il conflitto in Ucraina e accelerata drasticamente nel 2025. Non solo l'oro e l'argento sono in crescita, ma l'intero comparto dei metalli industriali sta vivendo una fase rialzista:

- il rame è stato spinto verso l'alto dai dazi del 50 percento sui prodotti finiti imposti in estate;

- il platino e il palladio sono cresciuti di oltre il 25 percento dall'inizio dell'anno;

- l'argento beneficia della crescente domanda nel settore delle energie rinnovabili per i pannelli solari;

- la costruzione di nuovi data center legati allo sviluppo della AI richiede forniture costanti di metalli conduttori.

Nonostante l'attenzione sia rivolta ai metalli, i principali indici azionari hanno mantenuto una posizione di stabilità, mostrando una resilienza che suggerisce una diversificazione dei portafogli piuttosto che una fuga totale dall'equity. Le chiusure di giornata riflettono questo equilibrio:

- S&P 500 terminato a 6.950,23 punti con un rialzo dello 0,5 percento;

- Dow Jones Industrial Average salito dello 0,6 percento a quota 49.412,40;

- Nasdaq Composite in crescita dello 0,4 percento a 23.601,36 punti.





Il settore del risparmio gestito sta registrando afflussi record. Secondo i dati forniti dal World Gold Council, i fondi garantiti dall'oro in Nord America hanno attirato circa 51 miliardi di dollari nel corso del 2025. Il trend prosegue senza sosta anche nel 2026, con altri 5 miliardi di dollari investiti solo nelle prime settimane dell'anno. Gli operatori del settore rilevano che la domanda al dettaglio negli Stati Uniti è in costante aumento: gli investitori cercano sicurezza in un clima di incertezza geopolitica permanente. Ciononostante, è necessario mantenere un approccio prudente. I prezzi hanno raggiunto vette storiche e la volatilità tipica di questi mercati potrebbe esporre a rischi chi decide di entrare in questa fase avanzata del ciclo. La storia insegna che, persino per i beni rifugio, i momenti di grande euforia possono precedere correzioni significative.

L'economia globale si trova dunque a un bivio: da un lato la forza delle nuove tecnologie e dell'eCommerce, dall'altro la necessità di tornare a asset tangibili per bilanciare il rischio valutario.



La corsa all'oro e all'argento è il segnale chiaro di un mondo che sta ridisegnando le proprie gerarchie finanziarie, cercando protezione nelle risorse fisiche mentre le tensioni tra le grandi potenze, da Ottawa a Pechino, continuano a dettare il ritmo dei mercati.