Piazza Affari accelera grazie all'intesa tra UE e India e al calo dello spread BTP-Bund





Il clima di ottimismo è stato alimentato anche dalla stabilità attesa sul fronte della politica monetaria. Gli investitori scommettono infatti che la banca centrale statunitense manterrà i tassi di interesse invariati, una prospettiva che ha rasserenato i mercati globali. In questo contesto, il rendimento dei titoli di stato italiani ha mostrato segnali di distensione: lo spread BTP-Bund si è contratto di 0,55 punti base. Questa dinamica ha agito da volano per i titoli bancari e finanziari, che hanno dominato la classifica dei rialzi a Milano.

La solidità del sistema creditizio e la spinta tecnologica hanno caratterizzato gli acquisti della giornata. Le prime cinque posizioni per performance riflettono un mercato attento ai fondamentali e alle prospettive industriali:

- UniCredit ha guidato la corsa del listino con un incremento del 2,8%;

- Prysmian ha registrato una progressione del 2,3%;

- Leonardo è salita del 2,2% beneficiando del contesto di incertezza geopolitica;

- Mediolanum ha archiviato la sessione con un progresso dell'1,9%;

- STMicroelectronics ha chiuso la cinquina dei migliori con un rialzo dell'1,8%.





Anche il comparto delle utility ha partecipato attivamente al rally, con Enel che ha segnato un incremento dell'1,5%. Ma non tutto il listino ha brindato. Il settore del lusso ha mostrato una marcata debolezza, confermando una fase di cautela per i grandi marchi del Made in Italy. La pressione sulle vendite ha frenato Ferrari, in calo dell'1,0%, seguita da Moncler che ha ceduto l'1,2%. Anche Brunello Cucinelli ha terminato la giornata in territorio negativo con una flessione dello 0,7%. La maglia nera della seduta è andata però a Campari: il titolo del gruppo ha registrato una perdita del 2,9%, muovendosi in controtendenza rispetto alla generale euforia di Piazza Affari.

L'attenzione resta ora rivolta alle prossime mosse delle banche centrali. Il rafforzamento dei legami commerciali con l'India rappresenta comunque un pilastro importante per la diversificazione strategica delle imprese italiane. Il mercato sembra aver recepito questo messaggio positivo, premiando la capacità del FTSE MIB di intercettare i flussi di investimento internazionali.



La riduzione del differenziale di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi rimane un indicatore fondamentale per la stabilità finanziaria dei prossimi mesi.