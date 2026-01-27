La sfida dei mercati finanziari globali tra il salto dello Yen e il debito delle Big Tech



Alcune indiscrezioni suggeriscono che gli USA abbiano prospettato la necessità di un compromesso difficile: la cessione del Donbass alla Russia in cambio di una protezione internazionale duratura. La Casa Bianca ha smentito queste voci con fermezza. Eppure, tra i funzionari europei serpeggia l'idea che si stia cercando di spingere il presidente Zelensky verso una pace pragmatica ma dolorosa. Per la popolazione ucraina questa ipotesi rimane inaccettabile, ma il peso della strategia americana incide profondamente sugli equilibri dell'Europa orientale.

Nel comparto valutario, lo Yen ha mostrato i muscoli con un balzo dell'1% rispetto al dollaro. Questo movimento ha scatenato riflessioni su un possibile intervento congiunto tra Giappone e USA per stabilizzare i cambi. Le autorità americane hanno avviato un rate check, una manovra che solitamente anticipa azioni dirette sul mercato. Il governo di Tokyo vuole difendere il potere d'acquisto della propria moneta, indebolita da tassi di interesse ancora troppo bassi.



Al contempo, gli investitori cercano sicurezza altrove:

- il Franco Svizzero ha toccato i livelli più alti dal 2015;

- l'Euro sta guadagnando terreno come alternativa al biglietto verde;

- l'incertezza politica negli Stati Uniti sposta i flussi di capitale verso asset meno volatili.

Una rivoluzione ancora più profonda sta colpendo le obbligazioni corporate USA, un mercato che vale circa 10 trilioni di dollari. Entro il 2030, gli esperti prevedono che i giganti tecnologici diventeranno i principali attori di questo spazio. Aziende come Alphabet, Amazon e Meta hanno bisogno di capitali enormi per sostenere gli investimenti infrastrutture AI e la costruzione di nuovi data center. Il volume di bond emessi per sostenere l'intelligenza artificiale è destinato a una crescita verticale:

- nel 2024 le emissioni si sono attestate a 44 miliardi di dollari;

- per l'anno in corso si prevede che la cifra possa sfiorare i 400 miliardi di dollari;

- le banche stanno riducendo la loro presenza a causa di normative meno stringenti sul capitale;

- i grandi Hyperscalers dominano ora le richieste di finanziamento a lungo termine;

- cresce il timore per una possibile sovracapacità produttiva nel settore tecnologico.





Gli investitori temono che questa massiccia esposizione verso l'AI possa non generare profitti immediati. Nondimeno, la corsa agli armamenti digitali non accenna a fermarsi. Le banche si ritirano, lasciando il campo libero a chi possiede i dati e la capacità di calcolo. Questo spostamento di potere economico dai settori finanziari tradizionali a quelli tecnologici segna un punto di non ritorno per l'economia americana.

In Medio Oriente, la situazione mostra spiragli di una stabilità precaria ma necessaria. Il primo ministro Netanyahu ha confermato il ritrovamento del corpo di Ron Gavili, ucciso durante i tragici eventi del 7 ottobre. Il dolore per la perdita non ha però interrotto la tregua mediata dagli USA, che sembra reggere nonostante le tensioni latenti. La diplomazia internazionale è già proiettata verso la gestione futura di Gaza, cercando una nuova struttura di governo che possa garantire la sicurezza nella regione. Il passaggio alla cosiddetta fase due rappresenta un momento critico per trasformare un cessate il fuoco temporaneo in un assetto politico più solido.



