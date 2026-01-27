L'oro sorpassa il debito degli USA e riscrive la gerarchia delle riserve mondiali





La corona del debito americano era stata cementata paradossalmente proprio dall'Europa. Durante la fase preparatoria per l'introduzione dell'Euro, le banche centrali del vecchio continente vendettero massicciamente oro per fare spazio al dollaro. Il metallo prezioso passò dal rappresentare il sessanta per cento delle riserve mondiali all'inizio degli anni ottanta a un misero dieci per cento nei primi anni duemila. Contemporaneamente, i titoli del Tesoro degli USA triplicarono la loro presenza. Questa stabilità è durata vent'anni, ma ora si è spezzata. "Due spinte convergenti hanno guidato il controsorpasso. Da una parte assistiamo a una riduzione strutturale della quota di obbligazioni americane nei portafogli esteri, dall'altra a una fame d'oro che non accenna a placarsi", sintetizza Artaz.

La Cina è stata la protagonista assoluta di questo disimpegno: dal 2013 ha tagliato la sua esposizione verso il debito di Wall Street di circa il quaranta per cento. Non è sola. Molte nazioni del sud-est asiatico stanno gradualmente abbandonando il dollaro per legarsi allo Yuan.



Anche il Giappone, pur rimanendo il primo creditore estero degli USA, ha visto il suo peso relativo dimezzarsi rispetto al mercato complessivo. L'unico attore in controtendenza è il Regno Unito, che ha continuato ad accumulare titoli americani. Nondimeno, il peso complessivo del debito a stelle e strisce sta calando sotto la pressione di una nuova realtà geopolitica.

L'incertezza globale scaturita dal conflitto tra Russia e Ucraina ha agito da catalizzatore. Le Banche centrali hanno cercato protezione in un Asset rifugio che non dipendesse dalla firma di alcuno stato. L'oro ha risposto con una crescita del prezzo del centotrentanove per cento dalla fine del 2023. A questo si aggiunge la politica commerciale aggressiva adottata dall'amministrazione di Donald Trump, che ha spinto molti investitori a dubitare della neutralità del dollaro. Le ragioni di questa fuga sono diverse:

- la necessità di diversificare rispetto a una valuta soggetta a sanzioni e tensioni politiche;

- la ricerca di asset con una profondità di mercato paragonabile a quella americana;

- il timore per la tenuta delle finanze pubbliche di Washington;

- la volontà di proteggersi dalla volatilità causata dalle elezioni di Midterm.





Il mercato dell'oro ha ormai dimensioni simili a quello del debito statunitense, con circa venticinquemila miliardi di dollari contro trentamila. È l'unica alternativa reale per i grandi flussi di capitale. Il debito del Giappone o quello dell'intera Eurozona sono decisamente più piccoli. Persino le valute digitali e la tecnologia AI applicata alla finanza non possono competere, dato che il mercato delle criptovalute si ferma ad appena duemila miliardi. L'oro rimane quindi l'unico porto sicuro capace di accogliere chi scappa dai titoli del tesoro americani.

Le decisioni recenti di alcuni fondi pensione in Danimarca e Svezia, che hanno iniziato a vendere attivamente obbligazioni degli USA, sono segnali simbolici ma pesanti. La fiducia è minata anche da questioni interne. Esiste il rischio che la Corte Suprema possa invalidare i dazi reciproci, privando il Tesoro di entrate fondamentali. Inoltre, le promesse elettorali di sussidi diretti ai cittadini americani potrebbero gonfiare ulteriormente la spesa pubblica. "L'aggressività di Donald Trump nelle relazioni internazionali, in particolare nei confronti della Groenlandia, induce alcuni attori a disfarsi delle posizioni sul debito USA", prosegue Artaz.



È un clima che favorisce il metallo giallo.

Sarebbe prematuro dichiarare la fine del dollaro come moneta di riserva. La valuta americana resta lo strumento di riferimento per gli scambi globali. Eppure, il primato degli strumenti finanziari legati a Washington è sotto assedio. Con il trenta per cento del debito in mani straniere, il mercato obbligazionario americano rischia di trasformarsi in un campo di battaglia geopolitico. In questo scenario di scontro tra potenze, l'oro continua a brillare come l'unica vera costante universale.