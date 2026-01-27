Il destino della digitalizzazione in Italia tra le scadenze del PNRR e la nuova frontiera dell'AI



Si tratta di una quota imponente, pari al 30% dell'intero budget europeo per il digitale. Nessun altro Stato membro ha puntato così tanto su questo pilastro. Eppure, nonostante la mole di investimenti, l'Italia occupa ancora la 23esima posizione su 27 nella classifica della Digital Decade 2030. Siamo davanti a un paradosso: corriamo velocemente, ma partiamo da una posizione di svantaggio strutturale.

Entro la metà del 2026 dobbiamo ancora completare il 30% degli obiettivi concordati con l'Europa. Non è solo una questione di burocrazia, ma di sopravvivenza economica. La fine del PNRR transizione digitale aprirà una fase nuova dove la sostenibilità dei progetti diventerà l'unica priorità. Il rischio è che le grandi infrastrutture create in questi anni rimangano cattedrali nel deserto senza un impatto reale sul tessuto produttivo e sociale. Per evitare questo scenario, sarà fondamentale gestire con estrema cura i fondi rimanenti, come gli 800 milioni di euro risparmiati dai piccoli comuni o i 2 miliardi dei fondi strutturali regionali.





“Negli ultimi anni l’Italia ha goduto di risorse straordinarie per la propria digitalizzazione e ha accelerato su ambiti chiave per una PA più moderna ed efficiente", afferma Mariano Corso, Responsabile scientifico dell'Osservatorio Agenda Digitale. "Ora che abbiamo un ‘sistema operativo’ per il Paese, basato su solide infrastrutture digitali, è necessario fare squadra e costruire un ecosistema organizzativo per l’innovazione digitale. Mentre lavoriamo per finalizzare quanto promesso alla Commissione Europea, dobbiamo pensare a come approcciare il ‘nuovo mondo’ post PNRR. Senza azioni mirate le infrastrutture digitali costruite in questi anni rischiano di non generare l’impatto duraturo di cui il Paese ha bisogno”.

Sarà necessario gestire con efficienza le minori risorse a disposizione per la trasformazione digitale.

In parte, si potrà attingere al “tesoretto” di 800 milioni di euro non spesi e messi da parte dagli enti locali che hanno realizzato i progetti del PNRR grazie ai voucher di PA digitale 2026. Ci sono poi i fondi strutturali in mano alle Regioni: circa 2 miliardi di euro al netto delle riprogrammazioni per l’iniziativa STEP. È importante non sottrarre al digitale ulteriori risorse per portare avanti le tante iniziative avviate grazie al PNRR. Tornare indietro o fermarsi sarebbe deleterio per l’intero Paese.

L'innovazione nella PA gioca un ruolo centrale in questa evoluzione. Un dato emerge con forza: il 57% del tempo lavorativo dei dipendenti pubblici potrebbe essere ottimizzato grazie all'AI. Non si parla di sostituire le persone, ma di colmare il vuoto lasciato dai pensionamenti massicci previsti nei prossimi anni. Circa 700.000 lavoratori pubblici lasceranno il servizio entro un lustro.



L'intelligenza artificiale diventa quindi uno strumento necessario per mantenere i servizi attivi, automatizzando compiti ripetitivi e migliorando la gestione dei documenti.

Secondo i dati raccolti, le amministrazioni che hanno già adottato soluzioni di AI riportano benefici concreti:

- il 45% ha migliorato i processi decisionali;

- il 41% ha reso più efficiente l'archiviazione e la gestione dei file;

- la quasi totalità ha iniziato a formare il personale sulle nuove tecnologie.

Mentre il settore pubblico accelera, le imprese mostrano un andamento discontinuo. Il 76% delle aziende italiane utilizza già soluzioni cloud, un risultato che ci pone ai vertici europei. Ciononostante, l'adozione dell'AI nelle imprese si ferma all'8%, contro una media continentale del 13%. Anche l'eCommerce fatica a decollare nelle piccole e medie imprese, con solo il 15% dei soggetti attivi nelle vendite online. Le competenze digitali restano il vero tallone d'Achille: solo il 54% degli italiani possiede abilità di base, un valore che ci allontana dagli standard dei partner europei più avanzati.





Le infrastrutture però reggono il confronto. La copertura 5G raggiunge il 99% delle abitazioni e la banda larga veloce è ormai una realtà per gran parte della popolazione. Il problema non è più solo la connessione, ma come questa viene utilizzata. Se guardiamo ai servizi pubblici digitali, l'Italia è passata dalla 23esima alla 12esima posizione in Europa. Un balzo in avanti notevole, che però si scontra con un utilizzo reale ancora limitato: solo il 61% dei cittadini interagisce digitalmente con lo Stato.

I pilastri di questo nuovo sistema operativo nazionale sono ormai definiti:

- l'anagrafe nazionale ANPR permette a milioni di persone di scaricare certificati in autonomia;

- la piattaforma PagoPA ha gestito oltre 400 miliardi di euro in pagamenti digitali;

- l'App IO è presente sugli smartphone di 42 milioni di italiani;

- lo SPID e la CIE sono diventati le chiavi d'accesso universali ai servizi pubblici;

- il Polo Strategico Nazionale sta accogliendo i dati critici di centinaia di enti locali.

L'innovazione nella PA e il successo della digitalizzazione in Italia dipenderanno dalla capacità di non fermarsi dopo il 2026.



Ora che abbiamo costruito il sistema operativo del Paese, serve fare squadra per creare un ecosistema organizzativo moderno, suggerisce l'analisi dei dati. La sfida dell'AI non deve essere vissuta con timore, ma come un'opportunità per liberare tempo e risorse, spostando il valore del lavoro umano verso attività più complesse e relazionali. Il PNRR transizione digitale ha fornito la miccia, ma spetta alla visione politica e industriale mantenere acceso il motore del cambiamento.

In definitiva, l'Italia si trova in un momento decisivo. Le basi tecnologiche sono state gettate con determinazione e i target europei sono per la maggior parte sotto controllo. Ma l'impatto dell'AI nelle imprese e il miglioramento delle competenze dei cittadini sono i due fattori che determineranno se saremo protagonisti o spettatori del mercato unico digitale. La trasformazione non può finire con l'ultima rata del fondo europeo: deve diventare una pratica quotidiana di buona amministrazione e sviluppo economico.