Byd assedia l'Europa e Tesla frena: ecco come cambia il mercato auto nel 2025



Si tratta di un valore che doppia letteralmente quello del diesel, la cui rilevanza è crollata all'8,9% a fronte di un tracollo nelle vendite del 24,2%.

Questa avanzata dell'elettrico non si manifesta in modo omogeneo tra i vari confini nazionali, disegnando una crescita che procede a macchia di leopardo e che richiede attente valutazioni per le strategie B2B automotive. Il successo delle immatricolazioni alla spina è trainato principalmente da quattro mercati dominanti, che insieme rappresentano il 62% delle vendite totali di questa categoria:

- Germania;

- Francia;

- Belgio;

- Olanda.

Sul fronte dei costruttori, Volkswagen si conferma il pilastro del settore. La casa tedesca non solo ha mantenuto il primato, ma ha consolidato la propria posizione raggiungendo una quota di mercato del 26,9%, con volumi che hanno sfiorato i 3,6 milioni di esemplari venduti in tutto il territorio europeo. Alle sue spalle, la situazione appare più complessa per Stellantis, che occupa il secondo gradino del podio con il 14,3% ma deve gestire una contrazione del 3,9%.



Al contrario, Renault festeggia una performance solida, salendo al 10,2% grazie a un aumento del 5,9% nelle consegne. Il quadro delle prime sei posizioni nella classifica costruttori auto è completato da Hyundai, BMW e Toyota, marchi che continuano a presidiare con forza i segmenti chiave della domanda.

La notizia che scuote l'industria riguarda il ribaltamento dei rapporti di forza tra i nuovi attori dell'energia pulita e i pionieri storici. Mentre il colosso cinese Byd sta vivendo un'ascesa che appare inarrestabile, sfruttando un vantaggio tecnologico e di costo competitivo per aumentare le vendite del 268% con 187 mila unità, Tesla registra una brusca frenata. Il marchio guidato da Elon Musk ha visto le proprie immatricolazioni scendere da 326 mila a 238 mila unità nel 2025, segnando un pesante meno 38%. Le ragioni di questo arretramento sono molteplici: da una gamma di prodotti che risente del tempo fino a una percezione pubblica influenzata dalle scelte comunicative della proprietà.



In questo scenario di competizione globale, emerge anche il peso delle relazioni diplomatiche, come dimostrato dall'intesa tra Unione Europea e India, definita da molti come una storia di due giganti destinata a impattare sulla difesa, l'agricoltura e naturalmente sul futuro del commercio automobilistico.

L'evoluzione del mercato auto Europa 2025 conferma dunque un cambio di passo epocale. Se da un lato i volumi totali tornano a crescere, dall'altro la velocità della transizione energetica automotive premia chi sa innovare rapidamente, con l'elettrico che ormai domina le preferenze rispetto alle motorizzazioni tradizionali, mentre i nuovi produttori asiatici iniziano a minacciare seriamente le quote dei leader storici del settore.