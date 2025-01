Too Good to Go lancia una piattaforma per ridurre gli sprechi alimentari

Too Good To Go Platform, basata sull'intelligenza artificiale (AI), gestisce, vende e ridistribuisce le eccedenze alimentari attraverso un'unica interfaccia digitale. È l'unico sistema del suo genere ad essere integrato con il marketplace di Too Good To Go, con oltre 100 milioni di utenti.

Mette Lykke, ceo di Too Good To Go, ha dichiarato: "collaboriamo con grandi nomi della distribuzione come Carrefour, Auchan, Spar, ALDI, Coop. Con la piattaforma, li aiutiamo a gestire l'inventario e a ridurre lo spreco, aumentando la redditività".

La piattaforma offre tre moduli integrati:

Gestione delle scadenze: una gestione digitale delle date per ottimizzare l'inventario.

Scontistiche guidate dall' intelligenza artificiale : sconti dinamici per massimizzare le vendite.



: sconti dinamici per massimizzare le vendite. Surprise Bag sull'app Too Good To Go: accesso diretto al marketplace per le eccedenze.

Mirco Cerisola, country director di Too Good To Go Italia, ha sottolineato: "i controlli delle scadenze e gli sconti possono essere complessi e soggetti a errori. La nostra piattaforma rende le operazioni più efficienti, grazie a tecnologia e intelligenza artificiale".

Come funziona la piattaforma

I dipendenti dei negozi dedicano molto tempo al controllo manuale delle date di scadenza. La piattaforma di Too Good To Go identifica digitalmente i prodotti in scadenza, visualizzando una lista su un palmare (pda). Questa lista indica le azioni consigliate: applicare sconti, aggiungere prodotti a una Surprise Bag o donarli. Con questo sistema, i controlli manuali si riducono al 7% dei prodotti, risparmiando fino a 1 ora al giorno per dipendente.

La gestione automatizzata riduce gli errori, la presenza di prodotti scaduti sugli scaffali e migliora la soddisfazione del cliente.

Diane Ruffa, operational excellence project manager di Lagardère Travel Retail, ha commentato: "la piattaforma è facile da usare e ci permette di concentrarci sul servizio clienti. È più precisa e affidabile rispetto al controllo manuale su carta, inoltre genera report utili".

L'intelligenza artificiale (AI) elabora dati per ottimizzare i ribassi, rendendoli tempestivi ed efficaci. Il modulo sconti adatta dinamicamente gli sconti in base a dati in tempo reale come inventario, stagionalità, prezzi storici e sprechi. Cerisola ha aggiunto: "le regole per gli sconti spesso non considerano elementi come le scorte o i dati storici. La maggior parte dei rivenditori applica sconti fissi il giorno della scadenza, perdendo un significativo potenziale di ricavi".



Infine, i dipendenti possono assegnare gli articoli in eccedenza alle Surprise Bag sull'app, per poi caricarli in modo che gli utenti possano ritirarli. Cerisola ha concluso: "i nostri utenti in Italia possono fare la differenza, salvando una bag alla volta. La piattaforma e il marketplace insieme ampliano le possibilità di ridurre lo spreco".

La tecnologia al servizio dell'ambiente

Il lancio della piattaforma di Too Good To Go rappresenta un passo avanti nella lotta contro lo spreco alimentare nel settore della vendita al dettaglio. Grazie all'intelligenza artificiale e a un approccio digitale, i negozi possono gestire in modo più efficiente le eccedenze, riducendo i costi e contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente.

I dati evidenziano:

I costi legati allo spreco alimentare per i rivenditori sono in media il 2% delle vendite nette, quasi equivalenti ai loro margini medi.



I dipendenti grazie alla piattaforma risparmiano in media un’ora al giorno dedicata al controllo delle date di scadenza.

I controlli manuali con la piattaforma si riducono al 7% dei prodotti.

La piattaforma si integra con il marketplace che ha più di 100 milioni di utenti.

La piattaforma si integra con i principali rivenditori alimentari.

Con la gestione delle scadenze, Too Good To Go aiuta i partner a identificare i prodotti in scadenza su una lista visualizzata su pda.

I moduli gestiscono in modo digitale l’inventario, le scontistiche guidate dall'AI e l’accesso diretto all’app.

L'intelligenza artificiale ottimizza i ribassi, basandosi su dati in tempo reale come i livelli di magazzino, andamenti stagionali, prezzi storici e modelli di spreco.

I dipendenti dei negozi possono assegnare gli articoli in eccedenza alle Surprise Bag direttamente dal loro pda.



La piattaforma permette una facile personalizzazione e rende più efficienti le attività quotidiane.

Grazie alla sua integrazione con l’app, gli utenti possono ritirare le Surprise Bag salvate.