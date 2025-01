Scende la fiducia in AI, i titoli tech traballano dopo l'arrivo di DeepSeek

Anche i titoli Nvidia quotati a Francoforte sono diminuiti di circa il 7%, mentre Tesla, Amazon e Meta hanno perso oltre il 2% nelle prime contrattazioni europee.

La startup DeepSeek ha lanciato un assistente gratuito che, a detta dell'azienda, utilizza chip meno costosi e meno dati. Questa mossa sembra mettere in discussione la diffusa convinzione dei mercati finanziari secondo cui l'AI aumenterà la domanda lungo tutta la filiera, dai produttori di chip ai data center.





L'investitore di startup incentrate sull'AI, SoftBank Group, ha subito un calo di oltre l'8%, avviandosi verso la sua peggiore giornata dal 30 settembre. La scorsa settimana, SoftBank aveva annunciato un investimento di 19 miliardi di dollari per finanziare Stargate, una joint venture di data center con OpenAI.

Il colosso della produzione di attrezzature per chip, Tokyo Electron, ha perso il 5%.

I mercati tecnologici di Taiwan e Corea del Sud erano chiusi. I titoli tecnologici europei, in particolare il produttore olandese di apparecchiature per chip, ASML, che annovera tra i suoi clienti TSMC di Taiwan, Intel e Samsung, subiranno probabilmente pressioni all'apertura. Le azioni di Nvidia, simbolo dell'AI, sono aumentate del 196% dall'inizio del 2024, superando il guadagno del 35% del Nasdaq.

Poco si sa della piccola startup di Hangzhou dietro a DeepSeek, ma il suo assistente ha superato ChatGPT ed è diventata l'applicazione gratuita più apprezzata sull'App Store di Apple negli Stati Uniti.

I ricercatori di DeepSeek hanno scritto in un documento, il mese scorso, che il modello DeepSeek-V3, lanciato il 10 gennaio, ha utilizzato i chip H800 di Nvidia per l'addestramento, spendendo meno di 6 milioni di dollari. I chip H800 non sono i più avanzati. Inizialmente sviluppati come prodotto a capacità ridotta per aggirare le restrizioni sulle vendite alla Cina, sono stati successivamente vietati dalle sanzioni statunitensi.

Oltre ai chip, anche i data center e le società correlate hanno subito un colpo lunedì. La società malese YTL Power è scesa del 7% a Kuala Lumpur, raggiungendo il suo livello più basso in due mesi.

Molti dettagli sullo sviluppo di DeepSeek e sull'hardware che utilizza restano sconosciuti.

La reazione dei mercati in Cina è stata mista, con un indice CSI300 di azioni AI in calo del 2,2%, ma i titoli di big data in aumento del 4%.