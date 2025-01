Private banking italiano, mercato in crescita secondo l'Associazione Italiana Private Banking





Il settore del private banking in Italia non arresta la sua corsa, anzi, un recente studio dell’Associazione Italiana Private Banking (Aipb) intitolato “Il Private Banking in Italia: previsioni al 2026”, realizzato in collaborazione con Prometeia, traccia un quadro chiaro e dettagliato della sua evoluzione. Lo studio evidenzia come questo settore continuerà a giocare un ruolo fondamentale nelle decisioni di investimento delle famiglie italiane, mostrando una crescita consistente e duratura.