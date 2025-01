Nuovo regime IVA agevolato per le piccole imprese italian: una piccola guida

000 euro. La novità principale è la possibilità di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA. Questo significa che le piccole imprese potranno beneficiare di una serie di semplificazioni anche quando operano in altri paesi dell'UE.

Per beneficiare di questo regime, le imprese devono soddisfare alcuni requisiti specifici:

Essere stabilite in uno stato membro dell' Unione europea .

. Avere un volume d'affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo stato in cui sono stabilite.

Il volume d’affari totale in tutta l’Unione europea deve essere inferiore a 100.000 euro.

L'adozione di questo regime speciale transfrontaliero IVA comporta una significativa riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi. Infatti, lo stato membro in cui l'impresa è stabilita diventa l'unico interlocutore per quanto riguarda le questioni Iva.

Questo semplifica notevolmente le procedure per le piccole imprese che operano su più mercati europei. Come precisato dall’agenzia delle entrate, "le novità in esame consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva a favore delle piccole imprese".

Le piccole imprese che rispettano i criteri possono comunicare al proprio stato membro la decisione di avvalersi di questo regime speciale IVA. In questo modo, vengono esonerate da numerosi adempimenti, inclusi il pagamento dell'imposta per le cessioni e prestazioni B2B e B2C effettuate in altri stati membri. Per le imprese stabilite in Italia, è necessario inviare una comunicazione preventiva all'agenzia delle entrate, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione.

È importante sottolineare che la comunicazione preventiva può essere inviata da professionisti e piccoli operatori economici che svolgono attività artigianali, professionali o commerciali, indipendentemente dalla loro forma giuridica, con alcune eccezioni.

Per conoscere i requisiti di accesso specifici, le soglie stabilite e i settori esclusi da ogni stato dell'UE, è consigliabile consultare il sito web dell'agenzia delle entrate. Questo nuovo regime rappresenta un passo avanti nella semplificazione del sistema fiscale per le piccole imprese che operano in Europa.