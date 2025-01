Mercati globali in fibrillazione: la settimana decisiva di FED, BCE e tante tariffe

Gli investitori sono ansiosi di sapere quanti ulteriori tagli sono in programma per quest'anno. A dicembre, la FED aveva scosso i mercati riducendo le previsioni di taglio per il 2025, a causa di stime inflattive più elevate. Tuttavia, dati più recenti sull'inflazione sottostante e un forte aumento dell'occupazione hanno offerto un certo sollievo. I risultati delle grandi aziende come Apple, Tesla e Microsoft saranno un altro elemento chiave di questa settimana, così come la pubblicazione della crescita economica statunitense del quarto trimestre.

Giovedì la BCE dovrebbe tagliare i tassi di interesse di 25 punti base, mentre le minacce di dazi da parte di Trump pesano sull'economia della zona euro, che sta attraversando una fase di rallentamento. Anche se Trump non ha imposto dazi immediati, né ha annunciato misure universali, Canada, Messico, Cina e Unione Europea restano nel mirino.

I trader osserveranno attentamente le parole della presidente della BCE, Christine Lagarde, alla ricerca di indizi su eventuali ulteriori tagli dei tassi previsti per l'anno. Alcuni membri del consiglio direttivo hanno anche espresso la convinzione che i tassi scenderanno verso il 2%, un livello considerato "neutro" per l'economia, ma l'incognita dei dazi potrebbe cambiare questo scenario in base al loro impatto sull'inflazione.

I principali partner commerciali degli Stati Uniti sono in attesa di possibili nuovi dazi che Trump ha minacciato di imporre a Canada, Cina e Messico a partire dal mese prossimo. La sopresa è che la tassa del 10% che la Cina si troverebbe ad affrontare è di gran lunga inferiore al 25% promesso ai paesi confinanti. Forse il ritrovato legame di amicizia tra Trump e Xi Jinping potrebbe aver avuto un ruolo in questo calo o forse è un approccio graduale voluto dal presidente.

Sembra che Trump voglia riportare la Cina al tavolo delle trattative e il social media TikTok potrebbe essere il tema centrale. La Cina ha preso delle misure prima del capodanno lunare, fortificando il mercato azionario con investimenti per decine di miliardi di dollari da parte delle assicurazioni statali.

Nonostante le preoccupazioni che hanno preceduto l'insediamento, la prima settimana di Trump alla Casa Bianca è stata relativamente tranquilla per i mercati. La volatilità di azioni, obbligazioni e valute è diminuita e la domanda di copertura del rischio per il peso messicano, il dollaro canadese e lo yuan cinese si è ridotta rispetto ai picchi raggiunti nel giorno dell'insediamento. Gli analisti prevedono ulteriori dettagli sulle tariffe che Trump applicherà e dove, a partire dal 1° aprile. Nel frattempo, non mancheranno i commenti a braccio del presidente, come quelli rilasciati a giornalisti il 21 gennaio sui dazi che potrebbero essere applicati alla Cina dal 1° febbraio.



Di recente, gli Stati Uniti e la Colombia sono riusciti ad evitare una guerra commerciale, dopo che la Colombia ha accettato aerei militari che trasportavano migranti espulsi. Gli investitori devono essere pronti a ulteriori forti oscillazioni dei prezzi.

La stagione degli utili in Europa è oscurata dall'incertezza sulle politiche di Trump, nonostante i dati del quarto trimestre dovrebbero essere lievemente positivi. Secondo le stime di LSEG I/B/E/S, gli utili del quarto trimestre sono aumentati in media dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, trainati dalla crescita nel settore delle utility e della finanza. Il settore dell'energia dovrebbe invece registrare un calo. La situazione geopolitica e la debolezza dell'attività economica della zona euro dovrebbero essere compensate dalla robusta economia statunitense e dalla svalutazione dell'euro, un vantaggio per gli esportatori che quindi sostengono gli utili.



Il 40% del fatturato dell'indice STOXX 600 proviene da fuori Europa. Tra le aziende europee che presenteranno i risultati in settimana ci sono LVMH, ASML e Deutsche Bank. Secondo un'indagine di BofA, le azioni europee hanno attirato la seconda maggiore allocazione in un quarto di secolo nel mese di gennaio, un segnale di cambiamento nel sentiment nonostante le preoccupazioni per Trump.