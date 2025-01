L'ombra dell'AI cinese spaventa i mercati tech

Non solo AI. L'inizio della settimana è stato caratterizzato anche dalle mosse di Trump, che ha colpito la Colombia con sanzioni per il rifiuto di accogliere aerei militari con migranti espulsi. Poche ore dopo, tuttavia, Bogotà ha ceduto alle richieste di Washington. Il peso colombiano non era scambiato in Asia, ma la valuta messicana ha perso l'1,2% e il dollaro canadese lo 0,3%. Lo yuan offshore è calato dello 0,4%. Rispetto alle dure politiche sull'immigrazione, l'approccio di Trump verso la Cina sembra, almeno per ora, più cauto. Nonostante le minacce di tariffe del 10% a partire dal 1° febbraio, si tratta di una cifra inferiore rispetto al 60% promesso in campagna elettorale e anche rispetto al 25% che potrebbero subire Canada e Messico.

Forse è il rinnovato rapporto di amicizia con Xi Jinping a motivare questo atteggiamento.

Trump ha dichiarato di preferire il dialogo alle tariffe, dopo una «conversazione amichevole» con il leader cinese all'inizio del mese. Ma il reale impatto del concorrente cinese sui titoli tech americani è ancora incerto. Gli investitori, per ora, preferiscono vendere. Ironia della sorte, questo rivale è nato da politiche americane: le sanzioni sui chip e le minacce di dazi hanno spinto la Cina verso l'autosufficienza, portando a questi risultati. Trump non ha ancora commentato la minaccia al suo progetto da 500 miliardi di dollari sull'AI, ma gli operatori di mercato seguono con attenzione il suo account su Truth Social.

La notizia di DeepSeek potrebbe influenzare i risultati trimestrali delle grandi aziende tech, con quattro dei Magnifici Sette che presenteranno i bilanci: Apple, Microsoft, Meta Platforms (proprietaria di Facebook) e Tesla.

La settimana vedrà anche le decisioni di diverse banche centrali, tra cui la Federal Reserve mercoledì e la BCE giovedì. In Asia, tuttavia, gran parte di ciò avviene in un periodo di festività per il nuovo anno lunare. Le borse cinesi saranno chiuse da domani fino a martedì della prossima settimana. Altri eventi che potrebbero influenzare i mercati lunedì includono:

Germania: indagini Ifo (Gennaio) Regno Unito: prezzi delle case (Gennaio) Intervento del presidente della BCE, Lagarde, a Francoforte in occasione della giornata della memoria dell'Olocausto

I primi cinque partner commerciali degli Stati Uniti in termini di quote di scambi commerciali totali sono:

1. Messico 2. Canada 3. Cina 4. Giappone 5. Corea del Sud

La situazione geopolitica, quindi, contribuisce a creare incertezza sui mercati, con le dinamiche dell'AI, la politica di Trump e le decisioni delle banche centrali a influenzare gli andamenti.