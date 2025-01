L'intelligenza artificiale cinese scuote i mercati finanziari: Milano praticamente stabile

In particolare, il Nasdaq ha subito un calo del 3,2%, mentre le borse europee hanno chiuso la giornata con risultati contrastanti. Questa situazione ha alimentato il timore di una potenziale bolla speculativa nel settore dell'AI, una preoccupazione che si fa sentire sempre più forte tra gli investitori. La fuga dai titoli tecnologici, come Nvidia (-16%), Qualcomm e Intel, ha portato a un aumento degli acquisti di T-Bond, con conseguente aumento dei prezzi e calo dei rendimenti.

Questo terremoto finanziario arriva in una settimana cruciale per la politica monetaria, con le riunioni della Fed e della BCE all'orizzonte. La Fed, che annuncerà le sue decisioni mercoledì, dovrebbe mantenere i tassi di interesse invariati, mentre la BCE è attesa per un taglio di un quarto di punto.

Questo contesto di incertezza macroeconomica aumenta la volatilità dei mercati, già messi a dura prova dalle notizie provenienti dal settore tecnologico.

In questo scenario, Piazza Affari è riuscita a limitare le perdite (-0,03%), grazie alla minore esposizione ai titoli tecnologici rispetto ad altri mercati europei. A sostenere gli scambi sono stati gli acquisti su titoli ritenuti difensivi come le utility e Telecom (+1,22%). Tra le blue chip, si è distinta Generali (+1,92%), in attesa del nuovo piano strategico al 2027 che sarà presentato giovedì. Nonostante un downgrade da parte di HSBC a 'hold' da 'buy', il target price è stato alzato a 30,5 euro da 30. Inoltre, il colosso assicurativo è coinvolto nell'intricata partita finanziaria che si sta giocando nel settore bancario dopo l'Ops lanciata da MPS (-2%) su Mediobanca (+0,18%).

Nel resto d'Europa, Amsterdam (-0,72%) e Francoforte (-0,45%) hanno registrato perdite, mentre Parigi e Londra hanno mostrato risultati più contenuti. Il dollaro ha perso terreno contro le principali valute, anche se la disputa commerciale con la Colombia sembra essersi placata. L'euro è salito sopra 1,05 con un progresso dello 0,25%, ma il biglietto verde ha perso più terreno contro lo yen (-0,94%), con un cambio di 154,27. Le vendite hanno colpito anche le materie prime, a partire dal petrolio, con i future di Brent e WTI in calo di oltre l'1%. Il greggio del mare del Nord (consegna aprile) è scambiato a 76,44 dollari al barile, mentre il greggio texano (marzo) a 73,44 dollari al barile. Anche l'oro è diminuito di circa l'1%, con un prezzo di 2742,27 dollari l'oncia.

Le criptovalute, tra cui il bitcoin, hanno perso quota, dopo che Trump ha creato un gruppo di lavoro per la strategia sulle monete digitali.



A Piazza Affari, il titolo migliore è stato Hera (+3,79%), con altre utility come Enel (+1,17%), Italgas (+1,17) e Snam (+1,11%) in netta crescita. Si sono apprezzati anche Inwit (+1,92%) e Stellantis (+1,47%), mentre Prysmian (-8,75%) ha subito un forte calo dopo aver toccato i massimi storici venerdì scorso. Morgan Stanley ha tagliato il prezzo obiettivo a 64 da 65 euro per azione.

La situazione di MPS continua a essere critica dopo l'azzardo su Mediobanca. Equita ha alzato il target price di Mediobanca a 18,6 euro, definendo il progetto "innovativo e ambizioso", ma nutre dubbi sull'integrazione di due realtà con modelli di business e culture aziendali molto differenti e sulla capacità di generare sinergie efficaci.



Tra le banche, BPER ha perso l'1,21%. Anche Buzzi (-1,61%) e Interpump (-1,19%) hanno subito prese di profitto. Saipem (-1,24%) è stata penalizzata dal calo del prezzo del petrolio. Lo spread tra i titoli decennali italiani e tedeschi è salito a 112 punti base, con i tassi in lieve calo rispettivamente al 3,63% e 2,5%.

In sintesi, la giornata è stata caratterizzata da forti turbolenze sui mercati, innescate dai timori legati alla concorrenza cinese nel settore dell'AI e dai timori di una possibile bolla speculativa. La fuga dai titoli tecnologici ha favorito i titoli di stato e ha generato incertezza in vista delle prossime decisioni di politica monetaria delle banche centrali. L'attenzione degli investitori si concentra ora sui prossimi sviluppi e sull'evolversi della situazione.