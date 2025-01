L'ascesa di DeepSeek spaventa i mercati: lL'AI cinese sfida il dominio americano

DeepSeek è alimentata dal modello open-source DeepSeek-V3, che, secondo i suoi ricercatori, è stato sviluppato con una spesa inferiore ai 6 milioni di dollari. Questa cifra è notevolmente inferiore ai miliardi spesi dai concorrenti, una affermazione però contestata da altri esperti nel settore dell'AI.

L'emergere di DeepSeek avviene in un momento in cui gli Stati Uniti stanno limitando la vendita di tecnologie avanzate di chip, che alimentano l'AI, alla Cina. Per continuare il loro lavoro senza un approvvigionamento costante di chip avanzati importati, gli sviluppatori cinesi di AI hanno condiviso le loro ricerche e sperimentato nuovi approcci alla tecnologia. Questo ha portato alla creazione di modelli di AI che richiedono molta meno potenza di calcolo rispetto al passato.

Di conseguenza, il costo è inferiore a quanto si pensasse possibile in precedenza, e questo potrebbe rivoluzionare il settore.

Dopo il lancio di DeepSeek-R1, l'azienda si è vantata di prestazioni "pari a" uno degli ultimi modelli di OpenAI, la creatrice di ChatGPT, in attività come matematica, programmazione e ragionamento del linguaggio naturale. Marc Andreessen, un investitore della Silicon Valley e consigliere di Donald Trump, ha descritto DeepSeek-R1 come "il momento Sputnik dell'AI", un riferimento al satellite lanciato dall'Unione Sovietica nel 1957. Allora, gli Stati Uniti furono colti di sorpresa dal risultato tecnologico della rivale.

La popolarità di DeepSeek ha sconvolto i mercati. ASML, il produttore olandese di attrezzature per chip, ha visto il prezzo delle sue azioni crollare di oltre il 10%, mentre le azioni di Siemens Energy, che produce hardware legato all'AI, sono diminuite del 21%.

"L'idea di una versione cinese a basso costo non era necessariamente in primo piano, quindi ha colto il mercato un po' di sorpresa", ha dichiarato Fiona Cincotta, analista di mercato senior di City Index. "Quindi, se improvvisamente si ottiene questo modello di AI a basso costo, ciò suscita preoccupazioni sui profitti dei concorrenti, soprattutto considerando quanto hanno già investito in infrastrutture di AI più costose".

Vey-Sern Ling, consulente tecnologico di Singapore, ha dichiarato alla BBC che ciò potrebbe "potenzialmente far deragliare il caso di investimento per l'intera filiera dell'AI". Tuttavia, la banca Citi ha avvertito che, nonostante DeepSeek possa sfidare le posizioni dominanti di aziende americane come OpenAI, i problemi incontrati dalle aziende cinesi potrebbero ostacolare il loro sviluppo.



"Stimiamo che in un ambiente inevitabilmente più restrittivo, l'accesso statunitense a chip più avanzati sia un vantaggio", hanno affermato i suoi analisti in un rapporto.

La scorsa settimana, un consorzio di aziende tecnologiche statunitensi e investitori stranieri ha annunciato il progetto The Stargate Project, una società che sta investendo 500 miliardi di dollari in infrastrutture per l'AI in Texas. DeepSeek è stata fondata nel 2023 da Liang Wenfeng a Hangzhou, una città nel sud-est della Cina. Il quarantenne, laureato in ingegneria informatica ed elettronica, ha anche fondato l'hedge fund che ha sostenuto DeepSeek. Si dice che abbia accumulato una scorta di chip Nvidia A100, ora vietati all'esportazione in Cina. Gli esperti ritengono che questa collezione, stimata in 50.



000 unità, lo abbia portato a lanciare DeepSeek, abbinando questi chip a quelli più economici e di fascia bassa, ancora disponibili per l'importazione.

Liang Wenfeng è stato visto di recente a un incontro tra esperti del settore e il premier cinese Li Qiang. In un'intervista del luglio 2024 con The China Academy, Liang ha detto di essere rimasto sorpreso dalla reazione alla precedente versione del suo modello di AI. "Non ci aspettavamo che i prezzi fossero una questione così delicata", ha detto. "Stavamo semplicemente seguendo il nostro ritmo, calcolando i costi e fissando i prezzi di conseguenza".

