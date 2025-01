Il 2025 vedrà un sorpasso dell'Europa sugli Stati Uniti?

Tuttavia, nell'ultimo trimestre si è assistito a una crescita generalizzata dei listini americani, portando le valutazioni di questi settori a livelli più vicini al loro valore equo. Il mercato statunitense nel suo complesso è ora scambiato con un premio del 6% rispetto a tale valore. Al contrario, il mercato europeo è sottovalutato di circa il 5%, rendendolo potenzialmente interessante per il 2025.

cosa potrebbe ridurre il divario di valutazione tra stati uniti ed europa? innanzitutto, il divario economico si sta assottigliando. Il fondo monetario internazionale prevede una crescita del 2,2% negli stati uniti e dell'1,6% in europa per quest'anno. Sebbene gli stati uniti mantengano una crescita più robusta, non stanno più crescendo al doppio del ritmo dell'europa. Un altro fattore chiave sono le aspettative sui tassi di interesse.

Gli economisti prevedono tagli di 100 punti base in europa, rispetto ai soli 25 punti base negli stati uniti. Ciò significa che le aziende europee beneficeranno maggiormente della riduzione del costo del debito.

il settore dei beni di consumo potrebbe riprendersi? nel corso del 2024, si è sottolineato il valore relativo dei settori dei beni di consumo in europa, sia per quanto riguarda i beni ciclici sia per quelli difensivi, che venivano scambiati con uno sconto interessante rispetto alle stime del valore equo. Ma esiste una differenza tra ciò che è economico e ciò che è pronto a cambiare. Infatti, questi settori hanno sottoperformato il mercato europeo nel 2024, generando rendimenti a una sola cifra. La situazione potrebbe cambiare nel 2025, dopo le difficoltà dovute all'inflazione elevata e al compito impopolare di trasferire gli aumenti di prezzo sui consumatori o di ridurre i margini.

Con un'inflazione ormai vicina all'obiettivo del 2% fissato dalle banche centrali, molte aziende del settore stanno registrando un miglioramento dei volumi di vendita. Anche la riduzione dei tassi di interesse alleggerirà l'onere delle famiglie indebitate, liberando reddito disponibile per i prodotti di consumo.

è arrivato il momento dei titoli value e small-cap? data la debolezza dell'economia europea, è logico che i titoli small-cap e value siano stati scambiati con un forte sconto rispetto al mercato generale. Gli investitori hanno preferito concentrarsi sui titoli a grande capitalizzazione, ritenuti più sicuri, e si sono allontanati dai titoli value tradizionali, spesso associati alla vecchia economia. Attualmente, le small-cap sono scambiate con uno sconto di quasi il 30% rispetto alla stima del valore equo, mentre i titoli value con uno sconto vicino al 20%.



Nell'ultimo trimestre, il mercato azionario statunitense ha visto una riduzione del divario di valutazione tra questi due segmenti e il mercato generale. In europa, le condizioni di mercato stanno migliorando e il taglio dei tassi potrebbe spingere gli investitori ad allocare più capitale in questi titoli.

prezzi del petrolio e azioni in evidenza. Il ritorno di donald trump alla presidenza degli stati uniti e la fine dei tagli dell'opec potrebbero portare a un eccesso di offerta di petrolio nel 2025. Al contempo, la banca mondiale segnala il rischio di una crescita globale negativa, che ridurrebbe la domanda. Questo squilibrio potrebbe causare prezzi del petrolio contenuti. Questo ha innescato una recente debolezza dei prezzi delle azioni delle compagnie petrolifere, ma ci sono interessanti opportunità per le major petrolifere europee come totalenergies (tte) e bp (bp), con potenziali margini di apprezzamento per i titoli dei servizi petroliferi.



Per il resto del mercato europeo, la riduzione dei prezzi dell'energia potrebbe essere un vantaggio, soprattutto per le imprese industriali tedesche.

queste le prime 5 posizioni:

totalenergies (tte) bp (bp) small cap value beni di consumo

la situazione è quindi in evoluzione, con l'europa che potrebbe recuperare terreno rispetto agli stati uniti nel 2025. Le valutazioni più basse, le prospettive di tagli dei tassi di interesse e una possibile ripresa dei consumi potrebbero favorire questa inversione di tendenza. Diventa fondamentale analizzare attentamente le dinamiche di mercato e le opportunità che si presenteranno nei prossimi mesi.