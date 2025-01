Frenata inaspettata per il settore manifatturiero cinese nell'indice PMI di gennaio 2025

Questa contrazione, la prima da settembre, è anche la più marcata degli ultimi cinque mesi. Zhao Qinghe, funzionario dell'Ufficio, ha spiegato che il declino è stato in parte causato dall'avvicinarsi del Capodanno lunare e dal conseguente ritorno dei lavoratori migranti alle loro case. Questo ha portato a una diminuzione sia della produzione sia della domanda, poiché le festività quest'anno si sono concentrate tra il 28 gennaio e il 4 febbraio.

Anche il settore dei servizi non è stato immune da questo rallentamento. L'indice Pmi non manifatturiero è sceso a 50,2 a gennaio, rispetto al 52,2 del mese precedente. Questi dati pongono una nuova sfida per il governo cinese, impegnato a rilanciare l'economia dopo una serie di segnali preoccupanti.

Dalla fine di settembre, il governo di Pechino ha implementato diverse misure per stimolare la crescita economica.

Queste includono tagli ai tassi di interesse, l'eliminazione delle restrizioni sull'acquisto di case e la riduzione del debito degli enti locali. Queste azioni sono state una risposta alla crisi immobiliare, al ristagno dei consumi e ai rischi di deflazione.

Nonostante questi sforzi, alcuni economisti ritengono necessario un pacchetto di misure più ampio e coordinato, che coinvolga politiche monetarie, fiscali e finanziarie. Un aspetto cruciale sarebbe il sostegno ai consumi interni, considerato un motore fondamentale per l'economia cinese insieme all'export. Secondo il piano della leadership di Pechino, il modello economico dovrebbe basarsi su una "doppia circolazione" che tenga conto di entrambi gli aspetti, ma per ora la situazione sembra in fase di stallo.

In sintesi, la frenata dell'attività manifatturiera cinese a gennaio, evidenziata dal calo dell'indice Pmi a 49,1, e il rallentamento del settore dei servizi, segnalano un momento di difficoltà per l'economia del Paese.

Le misure finora adottate dal governo non sembrano sufficienti e si richiede una risposta più decisa per affrontare le sfide attuali.

Le principali variazioni dell'indice Pmi manifatturiero cinese sono:

* Gennaio: 49.1

* Dicembre: 50.1

* Stima analisti di dicembre: 50.1

Le principali variazioni dell'indice Pmi non manifatturiero cinese sono:

* Gennaio: 50.2

* Dicembre: 52.2

L'indice Pmi cinese, sia per il manifatturiero che per i servizi, ha mostrato un calo a gennaio. Il primo è passato da 50.1 a 49.1, segnando una contrazione e il secondo da 52.2 a 50.2. Questo rallentamento è avvenuto nonostante le misure economiche implementate dal governo di Pechino.