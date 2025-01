Excellera Intelligence: nuova era per i corporate affairs guidata dall’AI

Il gruppo Excellera, nato nel 2022, comprende ora Barabino & Partners, Cattaneo Zanetto Pomposo & co., Community, Intwig, public affairs advisors e Value Relations, con il sostegno di Xenon Private Equity. Nel 2024, ha raggiunto un fatturato complessivo di 60 milioni di euro, con oltre 300 dipendenti e collaboratori, consolidando la sua presenza internazionale con sei uffici nelle principali capitali europee e a new york. La strategia aziendale è chiara: fornire consulenza basata su dati concreti, grazie a team multidisciplinari che uniscono diverse competenze, dalle pr alle ricerche di mercato, dalle strategie digitali alle relazioni istituzionali.

Excellera Intelligence mira a potenziare l'innovazione tecnologica del gruppo, offrendo servizi di consulenza avanzati e basati sull'AI.

Questo approccio è una risposta alla trasformazione del settore dei corporate affairs, dove la gestione della reputazione e dei rapporti istituzionali si basa sempre più su metriche misurabili. La società utilizzerà l'AI generativa per fornire strumenti e servizi personalizzati, sfruttando il "data lake" del gruppo, un archivio centralizzato di dati per individuare correlazioni ed elaborare grandi volumi di informazioni. Questa analisi multicanale supporterà le decisioni strategiche e le campagne di comunicazione, allineando gli obiettivi aziendali alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

la nuova società si articola in tre principali aree operative:

reputation & media intelligence: un approccio all'avanguardia nella misurazione e gestione della reputazione. Questa area integra diverse fonti di informazione, come rassegna stampa, siti web, social media, sondaggi, dati economici e monitoraggio legislativo, in una piattaforma che fornisce una visione completa e interattiva della reputazione di aziende e manager.



ricerche di mercato e di opinione: si concentra sullo sviluppo di analisi personalizzate, utili per implementare strategie di comunicazione e advocacy. Vengono analizzati comportamenti e opinioni della popolazione, insieme ai trend di mercato, attraverso dati pubblici, sondaggi internazionali e ricerche sui consumatori. I risultati di queste analisi possono anche essere combinati con l'analisi del web e delle rassegne stampa.

monitoraggio legislativo: offre servizi di monitoraggio legislativo rapidi e sofisticati, grazie all'implementazione dell'intelligenza artificiale. La piattaforma e i consulenti lavorano insieme per garantire precisione, velocità e una migliore comprensione del contesto politico-istituzionale, fornendo report in tempo reale.

Paolo Zanetto, ceo di Excellera Advisory Group, ha affermato: “L’innovazione sta cambiando profondamente i meccanismi del nostro mestiere.



Siamo orgogliosi di poter investire in tecnologia e contribuire alla rivoluzione delle nostre professioni, migliorando i servizi che offriamo ai clienti ma anche i nostri processi interni. L’ai può evolvere il nostro modo di lavorare ma è nulla senza l’imprescindibile apporto delle persone che sanno come integrarla nella realtà di tutti i giorni”. Aldo Cristadoro, ceo di Excellera Intelligence, ha aggiunto: “sono entusiasta di annunciare la nascita di excellera intelligence, una nuova realtà costruita sulla consapevolezza di quanto l’ai stia ridefinendo le dinamiche dei corporate affairs e di come possa offrire nuove opportunità strategiche per le aziende. In pochi mesi dall'ingresso nel gruppo, abbiamo già realizzato un'importante trasformazione tecnologica che ci permette di affiancare i nostri clienti come partner strategici, capaci di identificare e analizzare quelle informazioni che fanno realmente la differenza nel loro business”.



In conclusione, Excellera Intelligence si posiziona come un punto di riferimento per la consulenza nei corporate affairs, integrando l'AI per fornire servizi innovativi e basati sui dati. Questa nuova società si propone di unire la potenza dei dati con una profonda comprensione del contesto, supportata dalle competenze del gruppo Excellera, per competere con successo sui mercati internazionali.