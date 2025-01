Deepseek: il boom dell'AI cinese solleva dubbi sulla privacy

Gli utenti dovrebbero avvicinarsi a queste piattaforme con cautela, specialmente considerando le diverse leggi sulla privacy in vigore nel mondo". Infatti, essendo una società cinese, DeepSeek opera in un contesto in cui il controllo del governo sui dati è molto stringente.

Questa situazione solleva timori riguardo alla raccolta, l'archiviazione e l'utilizzo dei dati degli utenti. Warmenhoven ha spiegato che "i dati condivisi sulla piattaforma potrebbero essere accessibili al governo cinese, in base alle leggi sulla sicurezza informatica del Paese". Queste leggi obbligano le aziende a fornire i dati alle autorità su richiesta.

Un'ulteriore preoccupazione è legata alla poca trasparenza che spesso circonda i modelli di AI: "Gli utenti devono essere consapevoli che le loro interazioni e i dati caricati potrebbero contribuire ai processi di apprendimento automatico, con il rischio di un utilizzo improprio delle informazioni", ha affermato l'esperto.

C'è anche il rischio che questi dati vengano usati per sviluppare strumenti con scopi dannosi.

Inoltre, non bisogna sottovalutare il rischio di attacchi informatici. Con l'aumento della sofisticazione delle piattaforme di AI, cresce anche l'interesse degli hacker che potrebbero cercare di rubare i dati degli utenti o manipolare l'AI stessa. "Con l'aumento dei deep fake e di altri strumenti basati sull'AI, i rischi sono più elevati che mai", ha avvertito Warmenhoven.

Per proteggersi da questi rischi, l'esperto raccomanda un approccio proattivo alla sicurezza informatica. È fondamentale leggere attentamente i termini e le condizioni delle piattaforme, capire dove vengono archiviati i dati e chi vi ha accesso. Un altro consiglio è quello di usare strumenti come le VPN per aumentare la privacy e la sicurezza online.

L'intelligenza artificiale offre grandi opportunità, ma è cruciale non abbassare la guardia di fronte ai rischi legati al suo rapido sviluppo, soprattutto quando si interagisce con aziende che operano in Paesi con leggi sulla privacy molto diverse da quelle occidentali.