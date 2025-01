Bitpanda ottiene la prima licenza MiCAR, cosa cambia per il mercato delle crypto valute

L'obiettivo è ora espandere i servizi in tutti i paesi dell'UE, con un quadro normativo unificato, garantendo maggiore sicurezza e trasparenza per gli utenti.

"Con la prima licenza MiCAR per una grande piattaforma di criptovalute, Bitpanda sta definendo un nuovo standard per il settore, aprendo la strada a servizi sicuri e regolamentati in tutta Europa," ha dichiarato Eric Demuth, ceo e co-fondatore di Bitpanda. Secondo Demuth questo traguardo permetterà di portare investimenti accessibili e sicuri a oltre 450 milioni di persone, sfruttando un potenziale di crescita enorme in un mercato che l'azienda è pronta a conquistare.

La crescita di Bitpanda è stata notevole negli ultimi anni. Nata nel 2014, la piattaforma è passata da 1 milione di utenti nel 2019 a 4 milioni nel 2023, raggiungendo i 5 milioni nel giugno 2024 e i 6 milioni nel dicembre 2024.

La licenza MiCAR permetterà a Bitpanda di operare in modo più efficiente in 27 paesi europei con un'unica licenza, riducendo costi e complessità e creando un percorso chiaro per la crescita nel 2025.

MiCAR introduce un unico regime normativo per il settore, consentendo a Bitpanda di offrire la sua gamma completa di servizi, sia per i clienti retail che istituzionali, in tutta l'Unione Europea. L'azienda è già in possesso di 17 licenze, tra cui una licenza PSD2 per la moneta elettronica e una licenza MiFID II.

“Questo risultato è il frutto di un decennio di impegno per la conformità e la regolamentazione. Con MiCAR non ci limitiamo a soddisfare gli standard più elevati del settore, ma li stabiliamo" ha aggiunto Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy ceo di Bitpanda.

Enzersdorfer-Konrad ha anche specificato che l'obiettivo principale è ora utilizzare la licenza per accelerare l'adozione e la crescita nel mercato europeo.

In sintesi, l'ottenimento della licenza MiCAR da parte di Bitpanda rappresenta un passo importante per la sua espansione in Europa. Grazie a questa nuova regolamentazione, la società potrà operare in modo più uniforme in tutti i paesi membri, offrendo servizi più accessibili e sicuri.

La licenza MiCAR, quindi, non solo rafforza la posizione di Bitpanda nel mercato delle criptovalute, ma apre anche nuove prospettive di crescita e sviluppo, sfruttando le sinergie del mercato unico europeo. Con questo importante traguardo, la piattaforma si posiziona come punto di riferimento per il settore, offrendo un modello di business conforme alle normative e orientato alla tutela dei consumatori.