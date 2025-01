Apple: cosa riveleranno i conti del quarto trimestre 2024?

I riflettori sono puntati sui conti del quarto trimestre, dove si prevede un fatturato di 124,2 miliardi di dollari, con una crescita del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche l'utile per azione (EPS) dovrebbe crescere, con un incremento del 7,8% rispetto ai 2,18 dollari registrati nel quarto trimestre del 2023, arrivando a quota 2,35 dollari. Questi dati riflettono un andamento stagionale tipico di Apple, con un aumento significativo dei ricavi rispetto al trimestre precedente. Nel terzo trimestre, infatti, l'azienda aveva registrato vendite per 94,9 miliardi di dollari ed un EPS di 1,64 dollari.

Nonostante le previsioni ottimistiche, il contesto competitivo si fa sempre più difficile. Il rallentamento delle vendite globali di iPhone e MacBook, unito alla crescente concorrenza di aziende cinesi come Huawei, potrebbe influenzare le prospettive di lungo termine di Apple.

Gli investitori, quindi, monitoreranno attentamente le performance delle diverse aree di business, per capire i possibili sviluppi futuri. Il settore degli iPhone, che genera oltre il 50% del fatturato totale dell'azienda, sarà particolarmente sotto osservazione. Le vendite degli ultimi modelli, in particolare dell'iPhone 16 Pro, saranno un indicatore importante della capacità di Apple di rispondere alla concorrenza cinese, che sta tornando sul mercato con modelli tecnologicamente avanzati. Anche la domanda in paesi come l'India e il Sud-Est asiatico sarà cruciale, visto che Apple sta puntando a espandersi in queste regioni per compensare eventuali cali nei mercati più maturi.

Un'altra area di interesse è quella dei "Wearable e accessori". I dispositivi indossabili come l'Apple Watch e gli AirPods, fondamentali per l'ecosistema dell'azienda, saranno attentamente valutati, soprattutto alla luce dei dati sulle vendite natalizie.

Il settore dei servizi si conferma come uno dei più promettenti per Apple, grazie a margini di profitto più alti rispetto all'hardware. Apple Music e TV+ sono in crescita grazie all'aumento degli abbonamenti e ai contenuti esclusivi, il tutto mentre l'azienda investe per conquistare nuove fette di mercato. Anche l'App Store continua a generare entrate importanti, nonostante le pressioni normative, mentre l'espansione di Apple Pay e l'adozione della Apple Card potrebbero rappresentare una fonte aggiuntiva di guadagni per l'azienda.

Apple si prepara a chiudere il 2024 con risultati positivi, anche se il contesto competitivo e macroeconomico continua a essere una sfida. I dati del quarto trimestre forniranno indicazioni importanti sulla tenuta del modello di business, in un anno in cui la diversificazione delle entrate e l'espansione geografica saranno essenziali per sostenere la crescita.



L'andamento del titolo Apple al Nasdaq è stato debole all'inizio del 2025. Il grafico mostra un trend ribassista che potrebbe invalidare un pattern a triangolo che si era formato nel corso del 2024. Il titolo, per ora, non sembra rispecchiare i fondamentali positivi. Per questo, la pubblicazione dei risultati trimestrali sarà fondamentale per capire i prossimi sviluppi.

Il titolo Apple si trova al di sotto del Point of Control del Volume Profile, con un approccio al supporto statico e alla trendline di medio periodo. Un ulteriore ribasso al di sotto del supporto a 220 dollari potrebbe innescare nuove vendite. Nonostante l'indice di forza relativa (RSI) a 14 periodi si stia avvicinando alla zona di ipervenduto, non ci sono segnali di ripresa. È consigliabile attendere i risultati trimestrali. Se le sorprese saranno negative, sarà meglio prepararsi a possibili ribassi.