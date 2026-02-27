Paramount conquista Warner Brothers Discovery e la rivoluzione dei chip AI trasforma Wall Street

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



La proposta di Paramount, giudicata superiore, si attesta a 31 dollari per azione. Questo accordo non si limita al passaggio di proprietà di marchi storici, ma sposta sotto un’unica regia asset fondamentali per l'informazione e l'intrattenimento:

- il prestigioso brand CNN;

- la casa di produzione HBO, nota per le sue serie di culto;

- una vasta libreria di contenuti cinematografici che hanno fatto la storia di Hollywood. Il costo dell'operazione comprende anche una penale di rottura da 2,8 miliardi di dollari che dovrà essere versata proprio a Netflix. Nonostante la rinuncia all'acquisizione, il mercato ha premiato la scelta della piattaforma di Los Gatos: il titolo ha registrato un rialzo nelle contrattazioni dopo la chiusura di Wall Street. Parallelamente a queste manovre nel settore dei media, il mondo tecnologico sta affrontando la sfida dei costi legati all'intelligenza artificiale con strumenti finanziari creativi. Il mercato dei semiconduttori sta vivendo una trasformazione strutturale: le aziende non acquistano più solo l'hardware, ma preferiscono il leasing dei chip.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Questo sistema permette di accedere alla potenza di calcolo necessaria per addestrare i modelli di AI senza immobilizzare capitali enormi. Giganti del credito come Apollo hanno già compreso le potenzialità di questo business, erogando un finanziamento da 3,5 miliardi di dollari a favore di xAI, la realtà guidata da Elon Musk. Esiste eppure un'incognita che preoccupa i finanziatori: la rapidità con cui questi componenti diventano obsoleti potrebbe azzerare il loro valore nel mercato dell'usato in tempi brevissimi. Nelle sale operative di New York e Londra, l'attenzione degli investitori istituzionali si è spostata su strategie sofisticate per arginare la volatilità dei titoli tecnologici. Sebbene Nvidia continui a macinare record, il comparto software sta soffrendo per i timori legati alla trasformazione digitale. Per proteggersi, molti gestori utilizzano i dispersion trades: la tecnica prevede la vendita di opzioni su indici come l'S&P 500 e il contemporaneo acquisto di opzioni sulle singole aziende che lo compongono.



Questa strategia punta a guadagnare sulla differenza tra la stabilità dell'indice generale e le forti oscillazioni dei singoli nomi. Quella che una volta era una tattica riservata agli hedge fund più aggressivi, oggi è diventata uno strumento comune per chi gestisce grandi patrimoni e cerca investimenti nel settore media e tech con un profilo di rischio controllato. Un altro cambiamento epocale sta interessando Omaha, dove Berkshire Hathaway si appresta a vivere una nuova stagione. La tradizionale comunicazione rivolta agli azionisti non è stata firmata da Warren Buffett, ma dal suo erede designato Greg Abel. Questo passaggio di testimone suggerisce un possibile aggiornamento della filosofia di investimento del gruppo:

- l'ingresso massiccio in Alphabet con un investimento di 4 miliardi di dollari;

- una maggiore apertura verso le società tecnologiche ad alta crescita;

- il mantenimento di una solida base di liquidità per cogliere opportunità durante i cali di mercato;

- una focalizzazione mirata sui settori industriali ed energetici negli USA;

- l'attenzione costante alla redditività operativa delle partecipate.



Sebbene la figura di Warren Buffett rimanga centrale come presidente, la mano di Greg Abel inizia a intravedersi nelle scelte tattiche della società. Il mercato osserva con attenzione questo nuovo corso, consapevole che ogni movimento di Berkshire Hathaway è capace di spostare miliardi di dollari e influenzare il sentiment globale. L'acquisizione di Warner Brothers Discovery da parte di Paramount per 31 dollari per azione, unita alle nuove dinamiche del mercato dei semiconduttori e al cambio della guardia ai vertici della finanza americana, conferma che il 2024 è l'anno della grande trasformazione.

Articolo del 27/02/2026



