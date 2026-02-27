L'export verso i Paesi extra UE frena a gennaio (-1,9%) ma migliora il saldo commerciale

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





La dinamica mensile dell'export è stata condizionata negativamente soprattutto dai beni strumentali e dal comparto energetico, settori che hanno pesato sulla performance complessiva nonostante la tenuta dei beni di consumo non durevoli. In particolare, le esportazioni di energia hanno subito un crollo del 12,6% mentre i beni strumentali sono diminuiti del 7,4%. Sul fronte dell'import, la riduzione è legata principalmente ai beni intermedi e all'energia, che mostrano cali rispettivamente del 13,2% e del 6,8%. Questa tendenza riflette una fase di aggiustamento delle catene di fornitura globali e una variazione nei costi delle materie prime che incide direttamente sui volumi di export extra UE.

Analizzando i dati su base annua, la situazione appare ancora più complessa. Le esportazioni verso i mercati extra europei hanno subito una flessione del 6,0%, un dato che stride con il segno positivo registrato nel mese di dicembre. Il calo tendenziale è imputabile per metà alla minore domanda proveniente da partner storici come Stati Uniti e Regno Unito.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Eppure, in questo scenario di generale rallentamento, si osservano alcune eccezioni rilevanti che riguardano le potenze asiatiche e i vicini europei non comunitari. Le vendite verso la Cina sono aumentate del 14,5% e quelle verso la Svizzera del 15,3%, rappresentando gli unici segnali di crescita in una mappa geografica prevalentemente tinta di rosso. I cali più vistosi riguardano invece:

- Paesi MERCOSUR con una diminuzione del 18,5%;

- Giappone che registra una flessione del 16,2%;

- Regno Unito con un calo del 14,8%;

- Paesi ASEAN che scendono del 7,1%;

- Stati Uniti con una riduzione del 6,7%.

Dal lato delle importazioni, la flessione del 14,0% coinvolge quasi tutti i raggruppamenti principali. Il calo più vistoso riguarda il settore energetico che segna un meno 31,4% su base annua. Questo fenomeno ha permesso di ridurre drasticamente il deficit energetico, passato dai 4,5 miliardi di gennaio 2025 ai 3,1 miliardi attuali.



Anche gli acquisti dai paesi OPEC e dalla Turchia hanno subito contrazioni pesanti, rispettivamente del 31,8% e del 17,2%. Nondimeno, l'avanzo nei prodotti non energetici continua a crescere, raggiungendo i 5,3 miliardi di euro e confermando la solidità strutturale di alcuni settori manifatturieri italiani nonostante l'incertezza del quadro macroeconomico globale.

Nel trimestre compreso tra novembre 2025 e gennaio 2026 si nota comunque una leggera ripresa delle vendite estere dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. Questa crescita è stata sostenuta con vigore dai beni intermedi, che hanno compensato il pesante crollo dell'export di energia. Il sistema produttivo si trova dunque a navigare in acque agitate: il saldo della bilancia commerciale italiana beneficia della riduzione dei costi di importazione, ma la sfida resta quella di rilanciare i volumi di export extra UE verso i partner strategici. La tecnologia e l'integrazione di sistemi di AI nei processi logistici potrebbero diventare determinanti per recuperare competitività, specialmente nel settore dei beni strumentali che rappresenta il cuore delle esportazioni italiane verso i paesi non appartenenti all'area UE.



L'eccedenza commerciale di 2,1 miliardi di euro resta un pilastro fondamentale per la tenuta del sistema paese in un contesto dove la domanda internazionale fatica a ritrovare i ritmi del passato.

Articolo del 27/02/2026



