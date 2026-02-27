L'economia italiana accelera nel 2025: come crescono il fatturato di industria e servizi secondo ISTAT

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Parallelamente, il settore dei servizi ha confermato la sua resilienza con un progresso del 1,9%, evidenziando una stabilità strutturale che favorisce gli scambi B2B e il dinamismo commerciale.

La crescita non riguarda solo il valore monetario ma si riflette concretamente nei volumi, aumentati dello 0,8% in media annua per entrambi i settori. Analizzando nel dettaglio l'ultimo mese dell'anno, il fatturato industria e servizi 2025 ha mostrato una spinta congiunturale significativa. Per le fabbriche l'aumento è stato dello 0,5% in valore, ma è il dato sui volumi a colpire maggiormente: un balzo del 1,7% che indica una domanda fisica di prodotti molto sostenuta. Questo fenomeno è stato particolarmente evidente sul mercato interno, dove il volume delle vendite è salito del 2,3% a fronte di un valore rimasto stabile. All'estero la dinamica è stata più equilibrata, con incrementi sia nei ricavi che nelle quantità esportate. Anche i servizi hanno marciato a passo spedito a dicembre, segnando un +1,0% in valore e uno 0,8% in volume, grazie soprattutto alla spinta del commercio all'ingrosso e delle attività professionali.

Esaminando i diversi comparti produttivi, emerge una gerarchia chiara nelle performance del 2025. Ecco le cinque categorie che hanno influenzato maggiormente l'andamento annuale corretto per gli effetti di calendario:

- beni strumentali (+9,6%);

- altri servizi (+4,7%);

- beni di consumo (+2,7%);

- beni intermedi (+2,3%);

- commercio all'ingrosso (+1,1%).

Questi numeri mostrano come gli investimenti in macchinari e beni capitali siano stati il vero motore della crescita B2B industria, mentre l'unico settore in netta contrazione è stato quello dell'energia, che ha visto il fatturato crollare del 15,6% su base annua. Tale diminuzione è legata principalmente alla normalizzazione dei prezzi energetici rispetto ai picchi degli anni precedenti. All'interno della galassia dei servizi, una nota di particolare vivacità ha riguardato i comparti dell'informazione e della comunicazione, settori ormai centrali per l'innovazione del sistema paese.

Il quarto trimestre del 2025 ha confermato questa tendenza positiva, seppur con ritmi leggermente più contenuti.



L'industria ha chiuso la frazione finale dell'anno con un +0,4% in valore, mentre i servizi si sono attestati su un incremento dello 0,1%. Nondimeno, il confronto su base annua per il solo mese di dicembre resta eccellente: il fatturato industriale è salito del 3,6% in valore e del 4,8% in volume. Il mercato estero ha giocato un ruolo cruciale in questa fase, segnando una crescita del 4,9% in valore. Le imprese italiane sembrano aver trovato nuovi spazi di manovra nelle catene del valore internazionali, riuscendo a compensare le fluttuazioni della domanda domestica con una maggiore competitività fuori dai confini nazionali.

La struttura della crescita appare quindi solida e ben distribuita. Nelle fabbriche si nota un incremento congiunturale per i beni di consumo e i beni intermedi, ma si registra una piccola flessione per i beni strumentali nell'ultimo mese, un calo dello 0,2% che non inficia comunque l'ottimo risultato complessivo dell'anno. La stabilità dei giorni lavorativi, rimasti venti come nel dicembre precedente, permette di leggere questi dati senza distorsioni stagionali, confermando che il sistema Italia sta reagendo con vigore alle sfide globali.



La capacità di generare volume oltre che valore monetario è il segnale più incoraggiante per la tenuta dell'occupazione e la sostenibilità dei margini aziendali nel lungo periodo.

Articolo del 27/02/2026




