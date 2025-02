Wall street in calo: Nvidia affossa il rally dell'ai

La società della Silicon Valley ha fornito previsioni di margine lordo inferiori alle attese, un dato che ha oscurato le buone prospettive sui ricavi.

Questo risultato ha avuto un impatto negativo sull'intero settore dei chip: Broadcom è scesa di oltre il 7% e Advanced Micro Devices (AMD) ha perso il 5%, trascinando al ribasso l'indice Philadelphia chip del 6,1%. Sembra che il lancio di modelli di AI a basso costo da parte della cinese DeepSeek, avvenuto a gennaio, abbia smorzato l'entusiasmo degli investitori.

A ciò si aggiunge un report di un analista che suggerisce che Microsoft stia abbandonando alcuni contratti di locazione di data center, alimentando i timori di una sovraccapacità nel settore dell'AI.

In sostanza, i risultati e le prospettive di Nvidia non sono stati all'altezza delle elevate aspettative degli investitori, e il titolo ha perso quasi il 20% dal suo massimo storico del 6 gennaio.

"I risultati di Nvidia sono stati buoni, ma non eccezionali come quelli a cui ci aveva abituato", ha commentato Scott Welch, chief investment officer di Certuity. Ecco i numeri principali della giornata: - S&P 500: -1,59% a 5.861,57 punti; - Nasdaq: -2,78% a 18.544,42 punti; - Dow Jones Industrial Average: -0,45% a 43.239,50 punti. Si è trattato del calo giornaliero più marcato per il Nasdaq da un mese a questa parte.

I volumi di scambio sui mercati statunitensi sono stati elevati, con 15,8 miliardi di azioni scambiate, rispetto alla media di 15,3 miliardi delle precedenti 20 sedute.

Il Cboe Volatility Index (VIX), l'indicatore della paura di Wall Street, ha chiuso ai massimi dal 19 dicembre.

Mentre i titoli tecnologici hanno subito un ribasso, altri settori del mercato hanno registrato guadagni.

L'indice energetico S&P è salito dello 0,5%, in scia all'aumento dei prezzi del greggio dopo che il presidente degli USA, Donald Trump, ha cancellato la licenza della major petrolifera Chevron per operare in Venezuela. Ad alimentare l'incertezza degli investitori hanno contribuito anche i dati macroeconomici.

Le richieste di sussidi di disoccupazione sono aumentate più del previsto nella settimana precedente, e un altro report ha confermato che la crescita economica ha subito un rallentamento nel quarto trimestre.

Questi dati, unitamente ai segnali di rallentamento dell'economia emersi nel corso della settimana, hanno messo sotto pressione i principali indici statunitensi, che si avviano a registrare un calo mensile.



"I timori legati all'inflazione stanno lasciando il posto alle preoccupazioni sulla crescita, e questo sta portando i mercati azionari a muoversi lateralmente, o potenzialmente anche al ribasso", ha spiegato Michael Green, chief strategist di Simplify Asset Management a Philadelphia. Sul fronte commerciale, Trump ha ventilato l'ipotesi di imporre tariffe reciproche del 25% sulle auto europee e su altri beni.

Ha inoltre affermato che le tariffe su Messico e Canada entreranno in vigore martedì. L'attenzione degli investitori è ora rivolta ai dati mensili sulle spese per consumi personali (Personal Consumption Expenditure), l'indicatore preferito dalla Federal Reserve per misurare l'inflazione, che saranno pubblicati venerdì.

Gli operatori di mercato si aspettano che la Fed riduca i tassi di interesse di almeno 50 punti base entro dicembre, secondo i dati compilati da LSEG.



Tra i singoli titoli, Salesforce è scesa del 4% dopo aver fornito previsioni di ricavi per l'anno fiscale 2026 inferiori alle aspettative.

Al contrario, Snowflake è balzata del 4,5% grazie a previsioni di ricavi per l'anno fiscale 2026 superiori alle stime.

Viatris è crollata del 15% dopo aver fornito previsioni annuali deludenti, mentre Warner Bros Discovery è salita del 4,8% grazie alle previsioni di un raddoppio degli utili derivanti dallo streaming quest'anno. Sul S&P 500, i titoli in calo hanno superato quelli in rialzo con un rapporto di 1,7 a 1.

L'indice ha registrato 20 nuovi massimi e 13 nuovi minimi, mentre il Nasdaq ha segnato 42 nuovi massimi e 269 nuovi minimi.