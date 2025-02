Utile netto di Eni in calo: cosa significa per il futuro energetico?

Gli investimenti organici, pari a 8,8 miliardi di euro, sono stati inferiori alla guidance di 9 miliardi di euro. Il free cash flow organico, pari a circa 5 miliardi di euro, ha finanziato la remunerazione degli azionisti, pari a 5,1 miliardi di euro. L’indebitamento finanziario netto si è attestato a 12,2 miliardi di euro, tenendo conto dell’acquisizione di Neptune per 2,4 miliardi di euro. "Nel 2024, crescita e creazione di valore hanno raggiunto un livello di eccellenza, supportati dalla nostra struttura finanziaria e dalla disciplina nei costi", ha commentato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. La produzione di idrocarburi nel 2024 ha raggiunto una media di 1,71 milioni di barili equivalenti al giorno (boe/giorno), con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. In particolare, la produzione di gas è cresciuta del 5%.

Nel quarto trimestre 2024, la produzione si è attestata a 1,72 milioni di boe/giorno. - La produzione di petrolio nel quarto trimestre 2024 è stata di 786 mila barili/giorno, in aumento dell'1% rispetto al quarto trimestre 2023; - La produzione di gas naturale è stata di 138 milioni di metri cubi/giorno, in aumento dell'1% rispetto al quarto trimestre 2023; - La crescita organica è stata alimentata dalla progressiva regimazione del progetto Baleine in Costa d'Avorio, in Congo e in Mozambico, nonché dai maggiori contributi di Messico e Libia; - L'incremento è stato parzialmente compensato dai minori contributi in Egitto e Kazakhstan, dal declino dei campi maturi e dalla cessione delle attività. Eni ha sottolineato i progressi nella realizzazione dei progetti CCS (Carbon Capture and Storage) in Italia e nel Regno Unito, ponendo le basi per la creazione di un nuovo satellite legato alla transizione energetica.

L'azienda ha evidenziato come la strategia di gestione e finanziaria del modello satellitare abbia generato oltre 21 miliardi di euro di valore d'impresa nel corso dell'anno. Questo modello permette di estrarre valore dal portafoglio di risorse, con l'esplorazione che ha portato all'individuazione di 1,2 miliardi di boe di nuove risorse. L'utile operativo proforma adjusted ha raggiunto i 14,3 miliardi di euro, mentre il flusso di cassa adjusted si è attestato a 13,6 miliardi di euro, superando le previsioni. Dopo aver finanziato investimenti organici per 8,8 miliardi di euro, Eni ha destinato circa 5 miliardi di euro alla remunerazione degli azionisti, con un dividendo incrementato rispetto al 2023 e un programma di riacquisto di azioni proprie quasi raddoppiato a 2 miliardi di euro. Il rapporto di indebitamento si è attestato al 15%.