Prada punta Versace: svolta nel mercato del lusso?





Il mondo della moda potrebbe assistere a un cambiamento significativo: sembra che Prada sia sempre più vicina all'acquisizione di Versace.

Le indiscrezioni, provenienti da fonti vicine ai due marchi, parlano di negoziati in fase avanzata, con una possibile conclusione entro un mese. La presentazione di un'offerta formale potrebbe avvenire durante la Milano Fashion Week, in occasione della sfilata di Versace prevista per il 28 febbraio.

La casa di moda guidata da Miuccia Prada avrebbe concesso a Capri Holdings, attuale proprietario di Versace, un mese di tempo per trovare un accordo.