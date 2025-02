Pirelli sfida le incertezze globali e centra i target 2024

- L'Ebit adjusted raggiunge 1,06 miliardi di euro, in aumento del 5,9% rispetto al 2023, superando il target di circa 1,04 miliardi. Il margine si posiziona al 15,7%, leggermente al di sopra delle previsioni (15,5%), grazie all'efficienza operativa e al mix di prodotto, che hanno compensato l'impatto negativo di inflazione e materie prime. - L'utile netto si attesta a 501,1 milioni, in crescita dell'1% rispetto ai 495,9 milioni del 2023. - La posizione finanziaria netta si riduce a -1,93 miliardi (da -2,26 miliardi a fine 2023), battendo il target previsto di circa -1,95 miliardi. Il rapporto Pfn/Ebitda adjusted si attesta a 1,27x, all'interno del range target (1,26-1,32x). Il quarto trimestre del 2024 si segnala per una forte crescita della redditività, con ricavi pari a 1,59 miliardi di euro, in aumento del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2023 e superiori alle attese che si fermavano a 1,53 miliardi.

Al netto dell'effetto cambi, la crescita organica è stata del +2,3%. Il price/mix ha mostrato un andamento positivo (+1,8%), grazie a un miglioramento del mix di prodotto. Anche l'Ebitda adjusted ha superato le aspettative, attestandosi a 362,5 milioni contro i 349 milioni previsti.

L'Ebit adjusted trimestrale è salito a 244,6 milioni di euro (+11,5%), con un margine in miglioramento dal 14,7% al 15,4%. L'utile netto si è attestato a 130 milioni (+53,1%), beneficiando anche della risoluzione positiva di un contenzioso fiscale relativo ad anni precedenti. Il flusso di cassa netto ante dividendi del trimestre ha raggiunto 890,7 milioni di euro, in crescita rispetto agli 876,6 milioni dell'anno scorso. Pirelli conferma gli obiettivi per il 2025, in uno scenario macroeconomico volatile. La società prevede una domanda di pneumatici Car globale che potrebbe oscillare tra un calo dell'1% e una crescita dell'1%.

I target per l'esercizio in corso includono:

- Ricavi tra 6,8 e 7,0 miliardi di euro, con un Ebit margin adjusted attorno al 16%;

- Flusso di cassa netto ante dividendi tra 0,55 e 0,57 miliardi di euro;

- Posizione finanziaria netta a fine 2025 attorno a -1,6 miliardi di euro, con un rapporto Pfn/Ebitda adjusted pari a circa 1x.

Questi target non tengono in considerazione il possibile impatto negativo dei dazi statunitensi allo studio dell'amministrazione Trump.

Pirelli sta elaborando un piano di mitigazione per affrontare gli eventuali effetti, con l'obiettivo di preservare la propria competitività sul mercato, raggiungendo i target di generazione di cassa e deleverage e la parte bassa della guidance sull'Adjusted Ebit. Il 2024 è stato un anno positivo per Pirelli, con risultati superiori alle aspettative e una solida crescita nel segmento High Value, che ha raggiunto il 76% del fatturato.



Nonostante questo, il contesto macroeconomico resta incerto e potrebbe rappresentare una sfida nel 2025. Tra i principali rischi, emergono le tensioni commerciali tra USA, Cina ed Europa, il rallentamento della produzione auto in Nord America ed Europa e la volatilità delle valute, che nel 2024 ha pesato per un -2,5% sui risultati. L'azienda punta su efficienza, innovazione e sostenibilità per affrontare queste difficoltà, ma la sua capacità di proteggere la redditività sarà cruciale. I risultati del quarto trimestre sono stati leggermente superiori alle attese, grazie anche a un impatto positivo del forex. Il price/mix rimane il principale driver della crescita, con un incremento previsto tra il +2% e il +3%, mentre i volumi dovrebbero salire tra il +1% e il +2%. Il debito netto in calo dovrebbe lasciare spazio per possibili operazioni di M&A nel settore tecnologico (connected tyres), buyback o dividendi.



Il segmento High Value continua a essere un pilastro della crescita, con segnali positivi dal mercato della sostituzione: a gennaio, i volumi sono aumentati del 13% in Europa e del 6% in Nord America. La sfida per Pirelli sarà mantenere questa traiettoria di crescita in un ambiente caratterizzato da volatilità e possibili barriere commerciali.