Nvidia oscilla, ma i mercati guardano alle tariffe di Trump e ai dati economici

Il dato più importante è che la domanda di calcolo ad alta potenza, caratteristico di Nvidia, rimane forte, nonostante la concorrenza di DeepSeek, l'azienda cinese che offre AI a costi inferiori. In Asia, l'influenza di Nvidia è stata minima e i titoli tecnologici non hanno mostrato una direzione univoca. L'attenzione si è concentrata sui rendimenti obbligazionari e sul dollaro, che si sono ripresi dopo i recenti minimi in seguito alle notizie contraddittorie sulle tariffe da Washington e al loro potenziale impatto sull'economia e sulla politica della Federal Reserve (Fed). Trump sembra aver concesso a Canada e Messico una proroga di un mese sull'imposizione di tariffe del 25%, spostando la scadenza al 2 aprile, salvo poi una rettifica da parte di un funzionario della Casa Bianca che ha riportato la data al 4 marzo.

L'Europa è nel mirino di Trump, che ha proposto una tassa "reciproca" del 25% su auto e altri beni. La guerra commerciale di Trump, pur danneggiando i suoi obiettivi, avrà conseguenze negative anche per gli Stati Uniti. L'economia statunitense non appare così solida come qualche settimana fa, a causa di dati deludenti e delle dichiarazioni del segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo cui la situazione è "fragile sotto la superficie". I trader prevedono due tagli dei tassi di interesse da parte della Fed quest'anno, il primo entro luglio e il secondo già a ottobre, secondo i dati di LSEG. Gli investitori attendono i dati sul PIL previsti per giovedì per ulteriori segnali di rallentamento, mentre l'indice di inflazione preferito dalla Fed, il deflatore PCE, sarà pubblicato venerdì.

In Europa sono attesi diversi dati giovedì, tra cui i dati sull'occupazione dalla Germania, i prezzi alla produzione dalla Francia e l'inflazione al consumo in Spagna. Al di fuori dell'area euro, la Svizzera pubblicherà i dati sul PIL. La BCE inizierà il prossimo ciclo di riunioni delle banche centrali tra una settimana. I mercati prevedono un taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto, seguito da altri due entro settembre. Tuttavia, all'interno della banca centrale si discute se sia necessario ridurre ulteriormente i tassi, considerando che l'inflazione è ancora troppo alta e l'economia è in difficoltà. Ecco i principali eventi che potrebbero influenzare i mercati giovedì:

- USA: PIL del quarto trimestre, ordini di beni durevoli (gennaio);

- Francia: prezzi alla produzione (gennaio); Spagna: CPI (febbraio); Germania: dati sull'occupazione (febbraio);

- Svizzera: PIL del quarto trimestre.