Intesa Sanpaolo: utile record e dividendi generosi per gli azionisti





Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha dato il via libera al bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024, confermando i risultati positivi già anticipati a febbraio.

Il gruppo bancario ha chiuso l'anno con un utile netto di 5.604 milioni di euro per la capogruppo (rispetto ai 7.292 milioni del 2023) e un utile consolidato di 8.666 milioni di euro (in crescita rispetto ai 7.724 milioni del 2023). Un risultato che premia gli azionisti, con una proposta di distribuzione cash di 17,1 centesimi di euro per azione come saldo dividendi, al lordo delle ritenute di legge.