Fatturato industriale in calo a dicembre (-7,2% su anno) ma crescono i servizi

Prosegue, invece, nel 2024 la crescita annua del fatturato dei servizi (+1,3% in valore, +0,3% in volume), sebbene in rallentamento rispetto all’evoluzione del 2023 (+3,3% in valore, +1,3% in volume). Anche nel caso dei servizi, la dinamica tendenziale nella seconda parte dell’anno ha mostrato un peggioramento, soprattutto nei volumi, in flessione nel terzo e nel quarto trimestre. Il fatturato dell'industria italiana ha subito una contrazione nel mese di dicembre, segnalando un rallentamento dell'attività economica alla fine del 2024.

Secondo i dati destagionalizzati dell'Istat, si stima una diminuzione congiunturale del 2,7% in valore e del 2,5% in volume. Questo calo generalizzato ha interessato sia il mercato interno, con un -3,0% in valore e -2,7% in volume, sia il mercato estero, con un -2,1% in valore e -2,3% in volume. "Il dato di dicembre conferma una tendenza alla debolezza del settore industriale, che potrebbe riflettere una minore domanda globale e interna".

Diversamente, il settore dei servizi ha mostrato una lieve crescita dello 0,3% in valore, sebbene con una diminuzione dello 0,1% in volume. All'interno dei servizi, il commercio all'ingrosso ha registrato un aumento (+1,0% in valore e +0,8% in volume), mentre gli altri servizi hanno subito una leggera flessione (-0,2% in valore e -0,4% in volume). Analizzando i principali raggruppamenti di industrie, si osserva che a dicembre l'energia ha segnato un aumento congiunturale del +2,8%. Invece, i beni strumentali (-5,3%), i beni intermedi (-3,0%) e i beni di consumo (-1,1%) hanno subito una diminuzione. Nel quarto trimestre del 2024, il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, ha registrato un aumento sia in valore (+0,4%) sia in volume (+0,2%). Nello stesso periodo, il fatturato dei servizi ha evidenziato una variazione positiva dello 0,8% in valore e dello 0,7% in volume. Su base tendenziale, a dicembre 2024, il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti di calendario, ha registrato una flessione del 7,2% in valore (-7,0% sul mercato interno e -7,5% su quello estero) e del 7,7% in volume (-8,3% sul mercato interno e -6,4% sul mercato estero).

È importante notare che a dicembre 2024 ci sono stati 20 giorni lavorativi rispetto ai 18 di dicembre 2023. Gli indici corretti per gli effetti di calendario del fatturato in valore, riferiti ai principali raggruppamenti di industrie, mostrano un calo marcato per i beni strumentali (-9,4%), per i beni intermedi (-8,9%) e per l'energia (-5,2%), e flessioni più contenute per i beni di consumo (-2,7%).

Nel settore dei servizi si sono registrati aumenti tendenziali dell'1,9% in valore e dello 0,1% in volume. Il commercio all'ingrosso ha visto incrementi (+0,6% in valore e +0,3% in volume); per gli altri servizi, il fatturato è cresciuto in valore (+3,3%) mentre il volume ha subito una lieve flessione (-0,2%). Il quadro che emerge da questi dati è quello di un'industria che, nonostante una lieve ripresa nel quarto trimestre, continua a mostrare segnali di difficoltà, con un calo del fatturato a dicembre.



Il settore dei servizi, invece, sembra essere più resiliente, sostenuto in particolare dal commercio all'ingrosso. Ecco i dati principali riassunti: - Variazione congiunturale del fatturato industriale a dicembre 2024: -2,7% in valore e -2,5% in volume; - Variazione tendenziale del fatturato industriale a dicembre 2024: -7,2% in valore e -7,7% in volume; - Variazione congiunturale del fatturato dei servizi a dicembre 2024: +0,3% in valore e -0,1% in volume; - Variazione tendenziale del fatturato dei servizi a dicembre 2024: +1,9% in valore e +0,1% in volume; - Andamento dei principali raggruppamenti industriali a dicembre 2024 (variazione tendenziale in valore): beni strumentali -9,4%, beni intermedi -8,9%, energia -5,2%, beni di consumo -2,7%.