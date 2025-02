Chiusura contrastata per le borse europee, pesa il settore auto

In controtendenza, Pirelli ha guadagnato il 4,6% grazie alla trimestrale positiva e alla conferma dei target per il 2025. Bene anche Leonardo (+4%) e Saipem (+2,1%). A Wall Street, l'andamento è stato altrettanto contrastato. I risultati di Nvidia, pur solidi, non hanno entusiasmato gli investitori, portando il titolo a un calo del 3,5%. Sul fronte macroeconomico, i dati hanno indicato che il Prodotto Interno Lordo (PIL) statunitense è cresciuto del 2,3% nel quarto trimestre, su base annualizzata. Le tensioni commerciali sono tornate a farsi sentire dopo le dichiarazioni dell'ex presidente Donald Trump, che ha annunciato l'intenzione di imporre dazi del 25% su Canada e Messico a partire dal 4 marzo, e un'ulteriore tassa del 10% sulle importazioni cinesi.

Sul mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si è attestato poco sopra i 112 punti base, con il decennale italiano al 3,54% e il benchmark tedesco al 2,42%. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent è risalito a 73,3 dollari al barile, mentre l'oro è scivolato a 2.874 dollari l'oncia. Sul mercato valutario (forex), il dollaro si è rafforzato in seguito alle dichiarazioni di Trump sui dazi. Il cambio euro/dollaro è sceso a 1,041, mentre il dollaro/yen si è riavvicinato a quota 150.

Nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin ha continuato a perdere terreno, scendendo a 84.800 dollari. Ecco una sintesi delle principali variazioni di giornata: - Ftse Mib: -1,5%; - Prysmian: -12,2%; - Ferrari: -7,9%; - Stellantis: -5,2%; - Stm: -4%;

- Pirelli: +4,6%; - Leonardo: +4%; - Saipem: +2,1%.

In sintesi, una giornata difficile per i mercati europei, appesantiti dalle incertezze economiche e dalle tensioni commerciali, con il settore automobilistico particolarmente sotto pressione.