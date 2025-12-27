L'oro ha rotto ogni limite: cosa spinge il rally storico e perché gli investimenti in oro sono cruciali



Questa è la migliore performance annuale che si sia registrata dal lontano 1979. In quell'anno storico, la crisi petrolifera e l'inflazione galoppante spinsero gli investitori a cercare riparo nel metallo prezioso. Ma cosa alimenta questa ascesa che pare inarrestabile? Le forze motrici sono molteplici e potenti. Innanzitutto, c'è l’allentamento monetario messo in atto dalla Federal Reserve. La Fed ha avviato un ciclo di tagli per sostenere un’economia che presenta evidenti segni di affaticamento. Il denaro a buon mercato favorisce storicamente gli asset non fruttiferi, come l’oro, rendendo gli investimenti in oro più appetibili rispetto ai rendimenti obbligazionari. Poi, un aumento generalizzato dei rischi geopolitici. Questi includono le recenti mosse degli Stati Uniti volte a bloccare le petroliere venezuelane, coinvolgendo anche imbarcazioni non inserite nella lista ufficiale delle sanzioni. L'incertezza globale spinge capitali consistenti verso gli asset rifugio strategico. A questo si unisce la massiccia domanda delle banche centrali.



Per il terzo anno consecutivo, queste istituzioni hanno acquistato oltre mille tonnellate di oro. Si sta assistendo a un ribaltamento storico. Oggi, infatti, le banche centrali detengono più lingotti aurei che titoli del Tesoro statunitense. Questo fenomeno rivela una ricerca strategica di autonomia e una chiara diversificazione lontana dal dollaro. Il processo di de-dollarizzazione banche centrali è, infatti, lo sfondo strategico di questo movimento. Paesi come Cina, Russia e molte economie emergenti stanno riducendo drasticamente la propria esposizione alla valuta americana, percepita come sempre più vulnerabile e debole. Gli analisti concordano ampiamente sul fatto che la quotazione dell’oro possa crescere ancora molto. Nel mercato contemporaneo, gonfio di capitali e spinto da un ottimismo tecnologico talvolta eccessivo, molti fiutano il pericolo di una potenziale nuova bolla speculativa e cercano il porto sicuro per eccellenza. Le previsioni quotazione metalli preziosi sono ottimistiche. - Marc Seidner di Pimco prevede ulteriori rialzi superiori al 10% nel 2026;

- Ken Griffin, CEO di Citadel, definisce l’oro un rifugio nei confronti del dollaro.



Ciononostante, è la banca danese Saxo Bank, nel suo rapporto annuale Outrageous Prediction, a delineare lo scenario più rivoluzionario. Gli analisti della banca ipotizzano che la Cina possa presto annunciare riserve auree significativamente più ampie di quelle dichiarate finora. Ma l'ipotesi ancor più radicale è l'introduzione di uno yuan dorato. Si tratterebbe di una versione digitale della loro valuta ancorata all'oro. Se uno scenario del genere si concretizzasse, le città di Shanghai, Shenzhen e Hong Kong diverrebbero gli epicentri di un nuovo sistema monetario globale, in grado di sfidare l’egemonia degli Stati Uniti. Non solo oro, anche l’argento ha registrato una crescita importante in questo periodo. Il metallo ha superato quota 72 dollari l’oncia nella seduta di mercoledì. Ha messo a segno il quarto rialzo consecutivo e aggiornando i massimi storici. I mercati stanno già scontando l’ipotesi di due nuove riduzioni del costo del denaro previste nel 2026. Segnali macroeconomici contrastanti rafforzano le aspettative di futuri tagli da parte della Fed.



Dall’inizio dell’anno, l’argento ha messo a segno un balzo spettacolare del 149%. Questo è dovuto a una combinazione di fattori che include le già citate tensioni geopolitiche internazionali, una solida domanda proveniente dal settore industriale e, in ultimo, la sua recente classificazione come minerale critico negli Stati Uniti. La necessità strategica di assicurare forniture di metalli essenziali alimenta le previsioni quotazione metalli preziosi e mantiene alta l'attenzione sugli investimenti in oro e argento.