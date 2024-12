Spesa per animali: analisi del settore attraverso una ricerca di Allianz Global Investors

I salari medi mensili sono cresciuti a un tasso superiore al 4% dal settembre 2021. Le aziende, memori della difficoltà nel trovare personale qualificato durante e subito dopo la pandemia, hanno continuato ad assumere nonostante l'aumento dei tassi di interesse, contribuendo alla crescita dei salari.

Parallelamente, l'inflazione ha rallentato, con l'indice dei prezzi al consumo (CPI) che ha raggiunto il 2,4% a settembre, avvicinandosi all'obiettivo del 2% fissato dalla FED. Questa combinazione di aumento dei salari e calo dell'inflazione ha portato a una crescita dei salari reali e ha sostenuto la spesa dei consumatori.

La spesa dei consumatori rappresenta circa il 70% del PIL negli Stati Uniti, pertanto un consumatore forte è fondamentale per la crescita economica. Un sondaggio McKinsey ha rilevato che l'ottimismo dei consumatori sull'economia è ai massimi degli ultimi due anni.

Tra le categorie di spesa più resilienti, la nostra ricerca indica assicurazioni, assistenza sanitaria, animali domestici e alimentari. I consumatori intervistati hanno dichiarato che queste sono le categorie in cui ridurrebbero meno la spesa, anche in caso di difficoltà finanziarie personali.

Tra queste, la cura degli animali domestici si distingue come categoria particolarmente interessante, in quanto le persone spendono sempre più per i loro "piccoli amici". La spesa per gli animali domestici è cresciuta costantemente negli ultimi 20 anni, ha mostrato una forte crescita durante la pandemia e si è normalizzata successivamente. Questo settore si è dimostrato resiliente anche durante la recessione del 2007-2009.

Uno dei principali fattori di crescita è la premiumizzazione. Le persone tendono a spendere di più per i loro animali, considerandoli sempre più come membri della famiglia.

Nel sondaggio di Allianz Global Investors di ottobre 2024, il 48% degli intervistati ha affermato di pagare già un prezzo premium per il cibo per animali, mentre il 34% sta considerando questa opzione, indicando una significativa opportunità di crescita per le aziende del settore. Un altro fattore importante è il cambiamento generazionale: secondo l'APPA, il 48% dei proprietari di animali domestici negli Stati Uniti sono Millennials o Gen Z. Queste generazioni tendono a spendere di più per i loro animali, privilegiando prodotti di alta qualità e più costosi. In generale, queste generazioni attribuiscono grande importanza alla salute e al benessere dei loro animali domestici, dimostrando una maggiore propensione a spendere per prodotti e servizi premium.

Guardando al futuro, ci aspettiamo che la spesa per gli animali domestici rimanga una categoria di consumo resiliente e in crescita.



La riduzione dei tassi di interesse, il calo dell'inflazione e la crescita dei salari reali dovrebbero favorire la spesa dei consumatori, inclusa quella per gli animali domestici, una delle categorie più interessanti e ben posizionate nel settore dei consumi.