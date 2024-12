Regolamento Europeo Dora: nuove regole per le segnalazioni di incidenti informatici

In aggiunta, potranno segnalare volontariamente anche le minacce informatiche di rilievo. Per chi gestisce pagamenti, come le banche, gli Istituti di Pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti e gli Istituti di Moneta Elettronica, gli obblighi di segnalazione si ampliano. Questi dovranno comunicare anche gli incidenti operativi o legati alla sicurezza dei pagamenti.

Le segnalazioni si faranno tramite la piattaforma INFOSTAT della Banca d'Italia. Per aiutare gli operatori a raccogliere e presentare le informazioni necessarie secondo DORA, sono state pubblicate istruzioni operative e moduli specifici. Questi strumenti guidano le aziende nel processo di segnalazione.

Le regole si applicano a: banche, imprese di investimento, gestori, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, chi emette token collegati ad attività, chi offre servizi per le cripto-attività e i fornitori di servizi di crowdfunding.

Questo nuovo sistema mira a rendere il settore finanziario europeo più resistente e sicuro.