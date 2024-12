Openai cambia forma: da no profit a public benefit corporation

OpenAI ha dichiarato che questa non-profit sarà una delle più "finanziate della storia".

Nata nel 2015 come organizzazione di ricerca non-profit, nel 2019 OpenAI ha creato una divisione a scopo di lucro per finanziare lo sviluppo costoso dell'AI. La sua struttura inusuale dava il controllo di questa divisione alla non-profit. Questa struttura è finita sotto i riflettori quando Sam Altman è stato licenziato e poi reintegrato come CEO.

La corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale generale (AGI), ovvero un'AI che superi l'intelligenza umana, sta diventando sempre più competitiva e costosa. Per questo OpenAI ha cercato di attrarre maggiori investimenti. L'ultimo round di finanziamento da 6,6 miliardi di dollari, con una valutazione di 157 miliardi di dollari, era subordinato alla modifica della struttura aziendale e all'eliminazione di un tetto ai profitti per gli investitori.

"Abbiamo nuovamente bisogno di raccogliere più capitali di quanto immaginassimo", ha dichiarato OpenAI, sostenuta da Microsoft. "Gli investitori vogliono sostenerci, ma per questa quantità di capitali, hanno bisogno di equity convenzionale e meno specificità strutturali". Le aziende stanno investendo centinaia di miliardi nello sviluppo dell’AI, dimostrando cosa serve ad OpenAI per continuare la sua missione.

La scelta di creare una PBC allineerebbe OpenAI a concorrenti come Anthropic e xAI di Elon Musk, che hanno strutture simili e hanno raccolto miliardi di dollari di recente. Anthropic ha ottenuto 4 miliardi di dollari da Amazon.com, mentre xAI ha raccolto circa 6 miliardi di dollari a dicembre.

Secondo l'analista di DA Davidson & Co. Gil Luria, la chiave dell'annuncio è che la parte a scopo di lucro di OpenAI "gestirà e controllerà le operazioni e il business di OpenAI". Questo è un passo fondamentale per continuare a raccogliere fondi. Luria ha aggiunto che questa mossa non implica necessariamente che OpenAI diventi pubblica.