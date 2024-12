Grandi banche USA contro la Fed: causa per gli stress test

Le banche sostengono che i criteri con cui la FED definisce i requisiti di capitale non siano chiari, creando volatilità e incertezza. Secondo il Bank Policy Insitute, American Bankers Association e la US Chamber of Commerce, le riforme annunciate dalla FED non sembrano risolvere questi problemi.

La FED ha recentemente annunciato di voler rendere i test più trasparenti, pubblicando i modelli usati per le simulazioni di perdita. Inoltre, la banca centrale ha dichiarato di voler accogliere commenti pubblici su questi modelli.

Nonostante le modifiche, le banche non si sentono tutelate. Sostengono che la mancanza di trasparenza mina la validità dei test, e che i requisiti di capitale imposti potrebbero causare danni all'economia. Secondo le banche, questi requisiti potrebbero portare ad addebiti inattesi e ingiustificati, con conseguenze negative per l'economia.

Le banche puntualizzano di non voler eliminare gli stress test, ma chiedono che i requisiti di capitale siano definiti in modo trasparente, così da evitare sorprese che possano compromettere la loro capacità di sostenere l'economia.

In sintesi, le banche americane sono pronte a fare causa contro la FED per garantire un sistema più chiaro e prevedibile. La battaglia legale è stata intrapresa per preservare la capacità delle banche di cercare rimedi legali nel caso in cui la FED non riuscisse a raggiungere i suoi obiettivi di trasparenza.