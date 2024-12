Corea del Sud approva una legge sull'AI simile all'AI Act europeo

L'obiettivo è promuovere l'innovazione nell'AI affrontando, al contempo, le questioni etiche, di sicurezza e sociali. La legge include requisiti di trasparenza, stabilisce linee guida etiche per lo sviluppo e l'uso dell'AI, e definisce un sistema per classificare i sistemi di AI ad alto impatto.

Le aziende che non rispetteranno le nuove norme potrebbero incorrere in multe fino a 30 milioni di KRW, circa 20.500 dollari. Questa sanzione dimostra l'impegno della Corea del Sud nel garantire che l'AI sia sviluppata e utilizzata in modo responsabile.

La Legge fondamentale sull'AI della Corea del Sud mostra molte similitudini con la legge sull'AI dell'Unione Europea. Entrambi i sistemi normativi adottano un approccio basato sul rischio. I sistemi di AI vengono classificati in base al loro potenziale impatto sui diritti umani e sulla sicurezza.

Le applicazioni di AI ad alto rischio sono soggette a requisiti più stringenti. Sia la legge coreana che quella europea mettono in primo piano la trasparenza, le linee guida etiche e la creazione di organi di controllo per uno sviluppo responsabile dell'AI.

Dopo anni di dibattiti sulla migliore strategia per regolamentare l'AI, le recenti leggi approvate nell'Unione Europea e in Corea del Sud suggeriscono un consenso internazionale. Mentre alcuni esperti del settore temono che una regolamentazione eccessiva possa frenare l'innovazione, i politici di tutto il mondo riconoscono la necessità di nuove leggi specifiche per gestire questa tecnologia. Anche il Regno Unito e il Giappone stanno valutando attivamente leggi sull'AI, con potenziali nuove normative previste per il 2025. Questi sviluppi mostrano un crescente interesse verso solidi quadri normativi che bilancino l'innovazione dell'AI con le considerazioni etiche e la sicurezza pubblica.