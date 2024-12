Colpo di scena nel mercato immobiliare: Zenith guida la mega cartolarizzazione di immobili del Banco BPM

Questo veicolo emetterà titoli di debito, in particolare le tranche Mezzanine e Junior, che verranno acquistate da Phoenix Asset Management S.p.A.. Phoenix agirà sia come investitore che come gestore degli asset immobiliari nell'ambito di questa operazione.

“Siamo orgogliosi di aver affiancato Banco BPM e Phoenix Asset Management in questa operazione record,” ha affermato Umberto Rasori, CEO di Zenith Global. “Questa operazione dimostra che la cartolarizzazione immobiliare sta diventando uno strumento chiave nel mercato italiano per ottimizzare la gestione del portafoglio immobiliare.” Rasori ha aggiunto che Zenith Global è stata tra i pionieri di questo tipo di operazioni in Italia e che il mercato sta vivendo una rapida crescita.

Steve Lennon, Fondatore e CEO di Phoenix Asset Management, ha commentato: “L'operazione rafforza la nostra posizione sia come investitore che come gestore immobiliare.



Questo doppio ruolo è fondamentale per la nostra crescita e ci consente di offrire soluzioni industriali e finanziarie sia al settore bancario che a quello immobiliare.”

La cartolarizzazione, in termini semplici, è un processo attraverso il quale un'azienda raggruppa un insieme di attività finanziarie (in questo caso, immobili) e le trasforma in titoli negoziabili, che vengono poi venduti agli investitori. Questa operazione è particolarmente utile per le aziende che vogliono liberarsi di attività non strategiche e ottenere liquidità. In questa operazione Banco BPM cede 300 immobili e Phoenix Asset Management li acquisisce tramite l'intermediazione di Zenith Global.

Questa operazione segna un importante passo avanti per il mercato della cartolarizzazione immobiliare in Italia. La grande quantità di immobili coinvolti e il valore dell'operazione sottolineano il crescente interesse degli investitori verso questo tipo di strumento finanziario.