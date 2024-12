Capodanno, dove si spenderà di più? 72 euro sarà la media a persona





Quanto spenderanno gli italiani per il cenone di fine anno? Una recente indagine di Facile.it, realizzata da EMG Different, rivela che la spesa media pro-capite sarà di 72 euro, per una spesa totale stimata di oltre 3 miliardi di euro.

La ricerca ha evidenziato notevoli differenze. I più giovani, ovvero gli under 25, spenderanno in media solo 34 euro. Questo probabilmente perché preferiscono condividere cibo e bevande con amici e familiari, abbassando così i costi individuali.

Geograficamente, chi spenderà di più per il cenone sono i residenti del Sud e delle Isole, con una media di 97 euro a persona.