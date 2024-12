Asia, mercati in lieve rialzo. Lo yen resta debole

Questa situazione ha lasciato lo yen su livelli visti l'ultima volta a luglio. Venerdì, si è leggermente rafforzato a 157,59 per dollaro, ma è ancora in calo di oltre il 10% nel 2024 rispetto al dollaro, segnando il quarto anno consecutivo di declino. La valuta è stata sotto pressione a causa di un dollaro forte e di un ampio divario dei tassi di interesse. I trader temono un altro intervento da parte di Tokyo, con lo yen che si avvicina ai livelli di 160.

Il ministro delle Finanze giapponese, Katsunobu Kato, ha dichiarato che "il governo giapponese è allarmato dagli sviluppi dei cambi, e prenderà provvedimenti contro movimenti eccessivi".

Nel mercato azionario, l'indice MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, è salito dello 0,1% a 575,11, in linea con un guadagno di quasi il 9% quest'anno.

Il Nikkei giapponese è aumentato del 2% a causa dello yen debole, pronto a un aumento di circa il 21% nel 2024. L'indice cinese CSI300 è salito dello 0,1%, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong è aumentato dello 0,3% dopo una festività.

"Al momento c'è una calma, e, salvo sorprese estreme, i mercati probabilmente mancheranno di direzione", ha affermato Kyle Rodda, analista di Capital.com.

I mercati europei dovrebbero aprire in rialzo, con i futures Eurostoxx 50 in crescita dello 0,5%, i futures DAX tedeschi in aumento dello 0,3% e i futures FTSE in rialzo dello 0,08%.

Con pochi giorni di negoziazione rimasti nell'anno, l'attenzione degli investitori si è spostata sul 2025. La politica della FED, la nuova amministrazione Trump e le sue politiche tariffarie e le preoccupazioni geopolitiche sono al centro dell'attenzione.

La FED ha sorpreso i mercati all'inizio di questo mese, abbassando i tassi di 25 punti base, ma ha previsto solo due tagli dei tassi il prossimo anno. I trader prevedono 37 punti base di allentamento il prossimo anno, con il prossimo taglio completamente previsto per giugno.

"Se i mercati si sentiranno a loro agio con l'idea di due tagli da parte della FED il prossimo anno e se ciò sarà supportato da buoni dati economici, il mercato rialzista potrebbe avere più forza", ha affermato Rodda. Le mutevoli aspettative sui tassi statunitensi hanno portato il rendimento del Treasury decennale al livello più alto da inizio maggio, attestandosi al 4,57% venerdì.

L'indice del dollaro, che misura la valuta statunitense rispetto ad altre sei valute principali, si è attestato a 108,11, non lontano dal massimo degli ultimi due anni toccato la scorsa settimana.



L'indice è in aumento del 6,6% quest'anno.

Nel settore delle materie prime, i prezzi dell'oro sono rimasti invariati a 2.633 dollari l'oncia, pronti a un aumento di circa il 28% per l'anno, la loro migliore performance annuale dal 2011. I prezzi del petrolio sono rimasti poco cambiati, ma sono pronti per un rialzo settimanale mentre gli investitori attendono le misure di stimolo economico in Cina, il più grande importatore mondiale di petrolio. I futures del greggio Brent e del West Texas Intermediate statunitense sono rimasti invariati venerdì.