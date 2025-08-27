Piazza Affari, le banche affondano tra le ipotesi: cosa muove i mercati italiani e lo spread

Una nuova giornata di tensione si è disegnata su Piazza Affari, con il settore bancario italiano nuovamente sotto pressione. Mentre le quotazioni di alcuni dei maggiori istituti di credito registrano cali significativi, le voci su possibili interventi governativi sulle DTA si fanno più insistenti, gettando un'ombra sulle prospettive. Ma il panorama non è uniforme; mentre alcuni settori cedono, altri mostrano una sorprendente vitalità, e le materie prime dipingono un quadro con forti contrasti, delineando un momento complesso per l'economia globale. Il vicepremier Matteo Salvini ha ribadito la convinzione che gli istituti di credito possano offrire un contributo alla crescita del Paese e al sostegno delle famiglie; un'azione che potrebbe concretizzarsi già con l'attuale manovra economica.



Le parole del ministro dei Trasporti sembrano rafforzare le indiscrezioni di stampa, le quali suggeriscono che il Governo stia valutando di agire sulle tempistiche di utilizzo delle attività fiscali anticipate, dette DTA. Potrebbe esserci una proroga della sospensione già stabilita per il biennio 2025-2026 dalla manovra dello scorso anno. Ciononostante, si tratta ancora di pure ipotesi, poiché non sono stati ancora programmati incontri ufficiali con il settore per delineare soluzioni condivise. In questo scenario, alcune delle principali banche hanno subito le perdite maggiori. Monte dei Paschi di Siena e BPER Banca hanno guidato i ribassi, entrambi con un calo del 2,7%. Subito dietro, Intesa Sanpaolo ha registrato una flessione del 2,53%, e Banca Mediolanum ha perso il 2,28% del suo valore. Non è stata una giornata facile per tutti i titoli. In coda al listino, Diasorin ha mostrato una netta discesa del 5,84%, in seguito all'avvio della copertura da parte di JPMorgan, che ha assegnato al titolo un giudizio "underweight" e un prezzo obiettivo di 75,4 euro.


Però, in un quadro di generale debolezza, si sono distinti alcuni settori. Il lusso ha brillato, con Moncler che ha guadagnato il 2,33%. Anche il comparto energetico ha mostrato forza, guidato da Italgas con un rialzo dell'1,57%. Sul fronte delle materie prime energetiche, il petrolio ha registrato un aumento. Il Brent ha superato i 67 dollari al barile, mentre il WTI si è attestato a 63 dollari. Al contrario, il gas ha accusato una flessione di oltre il 2%, chiudendo a 32,71 euro al megawattora. Sul mercato valutario, l'euro è tornato a quota 1,16 dollari. Infine, il capitolo dei titoli di stato italiani ha mostrato anch'esso un movimento al rialzo. Lo spread BTp/Bund ha chiuso a 91 punti, con un aumento di quattro centesimi rispetto al riferimento del giorno precedente. Il rendimento del BTp decennale benchmark ha concluso la giornata al 3,60%, un incremento rispetto al 3,58% della chiusura di vigilia. Lo spread tra Italia e Francia sulla scadenza decennale si è attestato a 9 punti base, con l'OaT francese che ha terminato gli scambi al 3,51%, in leggero aumento sul closing precedente.



