La crisi francese scuote l'Europa, ma Wall Street ignora Trump e la Fed: cosa aspettarsi da Nvidia



Il paese è precipitato in una spirale di instabilità politica ed economica, con conseguenze immediate sui mercati. Gli investitori seguono con trepidazione l'andamento dell'indice blue-chip CAC40, che questa settimana ha subito un calo superiore al 3%. Le banche, in particolare, hanno accusato il colpo più duro, riflettendo la crescente ansia per la solvibilità del debito sovrano. Anche il mercato obbligazionario è sotto forte pressione; il divario tra i rendimenti dei titoli di Stato francesi e tedeschi a 10 anni, un indicatore fondamentale della percezione del rischio, si è allargato martedì a circa 79 punti base. È il livello più ampio registrato da aprile, un segnale evidente della sfiducia che circonda l'economia francese. Non è una situazione del tutto nuova per la Francia, che ha già vissuto un episodio simile alla fine del 2024, quando il precedente primo ministro, Michel Barnier, perse un voto di fiducia sul bilancio dopo appena tre mesi in carica, a seguito di elezioni anticipate svoltesi a luglio dello stesso anno.





Nonostante l'agitazione europea, l'inizio della giornata sui mercati asiatici ha mostrato una relativa calma per i futures azionari e le valute. Ciononostante, con un calendario economico piuttosto leggero, le preoccupazioni politiche e fiscali potrebbero presto dominare la scena. Anche a livello globale, il mercato obbligazionario sente le ripercussioni. Negli Stati Uniti, la curva dei titoli del Tesoro si è irripidita dopo che Donald Trump, lunedì, ha ordinato il licenziamento del governatore della Federal Reserve, Lisa Cook. Si tratta di una mossa senza precedenti che potrebbe facilmente sfociare in una controversia legale, dato che la Cook ha già manifestato l'intenzione di presentare una denuncia per impedire il suo allontanamento. I mercati mostrano un certo nervosismo, eppure hanno ampiamente ignorato l'attacco all'indipendenza della Fed. Il rendimento del buono del Tesoro a 30 anni, per esempio, non ha nemmeno minacciato di superare il 5%, un livello che ci si aspetterebbe in circostanze simili.



Forse gli investitori peccano di compiacenza, o forse stanno semplicemente attendendo che il grande capitale istituzionale inizi a spostarsi dagli asset statunitensi. La storia insegna che va tutto bene fino a quando, all'improvviso, non lo è più. L'esempio della Turchia è, in tal senso, emblematico.

L'evento principale di mercoledì è senza dubbio il rapporto sugli utili di Nvidia. Questa pubblicazione detterà il tono per l'appetito al rischio a breve termine e stabilirà se le valutazioni stellari delle cosiddette AI darlings siano realmente giustificate. L'azienda, che si trova al centro della guerra commerciale in corso tra Washington e Pechino, vede il destino delle sue attività in Cina legato a doppio filo all'esito dei colloqui sulle tariffe e sulle restrizioni al commercio di chip tra le due maggiori economie mondiali. È su questo punto che si concentrerà l'attenzione degli investitori. Complessivamente, la società di chip per AI, valutata 4,4 trilioni di dollari, si appresta a comunicare un aumento del 53% del fatturato del secondo trimestre, raggiungendo i 46 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG.



Ma anche un simile balzo potrebbe non bastare a soddisfare gli investitori, poiché rappresenta pur sempre una crescita inferiore rispetto agli incrementi a tre cifre registrati negli ultimi trimestri. Qui risiede la vera sfida per un titolo che quest'anno è già salito del 35% e che, con ogni suo movimento, influenza il mercato più ampio. I trader di opzioni stanno prezzando una variazione di circa 260 miliardi di dollari nella capitalizzazione di mercato dell'azienda dopo la pubblicazione dei risultati.