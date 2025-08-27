L'esperimento scozzese della settimana di quattro giorni: dati sorprendenti sulla produttività e il benessere



Queste due organizzazioni, con un totale di 259 impiegati durante il periodo di prova, hanno adottato una settimana lavorativa di 32 ore, senza alcuna riduzione di stipendio o benefit per il personale. Un impegno fondamentale era mantenere gli standard di servizio, garantendo che l'innovazione non penalizzasse l'utenza. Per assicurare la continuità operativa, le due entità hanno scaglionato il giorno libero tra il personale, permettendo così il normale funzionamento. Anche i dipendenti a tempo parziale hanno beneficiato di riduzioni proporzionali del loro orario. I risultati sono stati notevoli. Il personale ha riferito una diminuzione dello stress legato al lavoro e un aumento della soddisfazione per la propria occupazione e per l'equilibrio tra vita professionale e personale. Presso la SOSE, quasi tutti i lavoratori, il 98%, hanno dichiarato che la sperimentazione della settimana di quattro giorni ha migliorato la motivazione e il morale. Si è registrata anche una diminuzione delle assenze per malattia e, in particolare, un calo del 25% delle assenze dovute a motivi psicologici.



Questi dati sottolineano un impatto positivo diretto sulla salute mentale dei lavoratori. La SOSE è l'agenzia di sviluppo economico e comunitario del sud del paese, mentre l'AiB è l'equivalente dell'Insolvency Service in Inghilterra e Galles. L'Autonomy Institute, la società di consulenza di ricerca che ha gestito il progetto pilota per il governo scozzese, ha riscontrato che entrambe le organizzazioni sono riuscite a ridurre con successo la settimana lavorativa, dimostrando al contempo un incremento della produttività. Il tempo di risposta ai clienti da parte della SOSE durante la sperimentazione è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. Analogamente, i tre principali processi organizzativi dell'AiB sono stati giudicati stabili dopo l'introduzione del nuovo orario. Queste metriche indicano che la riduzione dell'orario non ha intaccato l'efficienza, anzi, ha potuto migliorarla attraverso nuove dinamiche. I dipendenti delle organizzazioni hanno adottato approcci innovativi durante il periodo di prova per ottimizzare il loro tempo.



Tra le strategie messe in atto si annoverano:

- una pianificazione più efficace delle attività;

- una migliore condivisione dei compiti tra i team;

- l'allocazione di specifici blocchi di tempo per concentrarsi su attività mirate;

- la digitalizzazione dei processi per ridurre la burocrazia;

- un cambiamento nel modo di condurre le riunioni, rendendole più brevi e produttive. Questi accorgimenti testimoniano la capacità di adattamento e l'ingegno del personale nel massimizzare l'efficienza in un contesto di lavoro differente. Entrambe le organizzazioni hanno scelto di estendere la loro sperimentazione della settimana di quattro giorni oltre il programma pilota iniziale. La SOSE ha ricevuto l'autorizzazione a prolungare il test per altri sei mesi, mentre l'AiB per altri due. Questo indica una fiducia interna nei benefici riscontrati. Joe Ryle, direttore della campagna della 4 Day Week Foundation, un'organizzazione che promuove l'adozione di settimane lavorative più brevi senza perdita di retribuzione, ha definito i risultati estremamente incoraggianti.



Egli ha affermato che la settimana lavorativa di quattro giorni e 32 ore dovrebbe ora essere estesa a tutto il settore pubblico in Scozia, senza esitazioni. La 4 Day Week Foundation ha registrato che, dalla pandemia, oltre 420 aziende, che impiegano più di 12.000 lavoratori, hanno adottato un modello di settimana lavorativa di quattro giorni. Un esempio significativo è il consiglio distrettuale di South Cambridgeshire, diventato a luglio il primo consiglio del Regno Unito ad adottare in modo permanente questa modalità di lavoro. Il governo scozzese ha dichiarato che utilizzerà le scoperte del progetto per informare il suo più ampio programma di riforma del servizio pubblico, con l'obiettivo di sostenere pratiche lavorative più efficienti e innovative. Ciononostante, per il momento ha deciso di non estendere in modo più ampio la settimana di quattro giorni. L'attenzione rimane alta, mentre il dibattito su un futuro del lavoro più flessibile continua a evolversi.