Il futuro dell'AI scuote i mercati: NVIDIA e le borse tra Europa e USA



Questo avverrebbe in previsione di possibili tagli fiscali nel 2026. L'iniziativa, se confermata, potrebbe avere ripercussioni significative sulla redditività delle banche, influenzando le loro quotazioni azionarie e il sentiment generale degli investitori. Anche Francoforte ha registrato una sessione in rosso, con una flessione dello 0,41%. I dati negativi sulla fiducia dei consumatori e il barometro Ifo sull'occupazione in Germania hanno contribuito a creare un clima di pessimismo. Questi indicatori economici suggeriscono una debolezza intrinseca nella locomotiva d'Europa, che fatica a trovare slancio in un contesto economico globale complesso. I segnali di rallentamento, dalla fiducia dei consumatori alle prospettive occupazionali, pongono interrogativi sulla robustezza della ripresa economica. Intanto, l'attenzione dei mercati si è spostata oltreoceano, dove a Wall Street si respira un'aria di attesa per i conti del colosso dei chip NVIDIA. Questa azienda, leader nel suo campo, è considerata una sorta di barometro per la direzione che prenderà il settore dell'AI (Intelligenza Artificiale).



Ci si aspetta che NVIDIA annunci un utile rettificato di 1,01 dollari per azione, con vendite che dovrebbero raggiungere i 46,05 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Il dato è significativo, perché un risultato superiore alle attese potrebbe infondere ottimismo non solo nel settore tecnologico, ma in tutto il mercato. La borsa americana viaggia comunque debole, mentre attende i risultati di NVIDIA, previsti per la chiusura delle contrattazioni. Parallelamente, restano sotto i riflettori diverse questioni di ampio respiro. Si osserva, ad esempio, lo scontro aperto tra il presidente Donald Trump e la Federal Reserve, una dinamica politica che ha spesso generato volatilità. Non meno rilevante è il tema commerciale internazionale, in un giorno in cui i dazi statunitensi all'India sono raddoppiati al 50%. Formalmente giustificati dai massicci acquisti indiani di energia russa, tali dazi rappresentano un ulteriore elemento di attrito nel commercio globale. A livello azionario, si registrano però anche delle note positive.



La quotazione di MongoDB Inc è volata, dopo che la piattaforma dati ha superato le aspettative di Wall Street in termini di conti. In rialzo ha chiuso anche il titolo di Okta Inc, i cui risultati trimestrali e le previsioni per l'intero anno hanno superato le stime. Entrambe le società hanno attribuito i loro buoni risultati alla crescente domanda proveniente dalle aziende che sviluppano piattaforme di Intelligenza Artificiale, dimostrando come il settore AI continui a trainare innovazione e valore sul mercato. La capacità di queste aziende di superare le proiezioni, anche in un contesto di attesa generale, evidenzia la forza di un comparto in rapida espansione.