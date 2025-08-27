Consumi italiani 2025: tra tecnologia, cautela e le ombre della crisi



La spesa per informatica e telefonia mobile ha conosciuto una crescita quasi esponenziale negli ultimi tre decenni, sfiorando un incredibile +3.000%. Questo balzo testimonia quanto la tecnologia sia diventata un pilastro irrinunciabile nella vita quotidiana, influenzando non solo la comunicazione ma anche il lavoro e l'intrattenimento. Pure il tempo libero vede una spinta notevole, in particolare per i servizi culturali e ricreativi, che registrano un aumento reale superiore al 120%. Gli italiani, insomma, non rinunciano a investire nella connessione e nelle esperienze. Non tutti i settori, ciononostante, viaggiano alla stessa velocità. Le spese per viaggi e vacanze, sebbene cresciute del 18% rispetto al 1995, e quelle per la ristorazione, aumentate del 25,7%, non sono ancora tornate ai livelli pre-pandemici. Permane una certa prudenza, un tratto distintivo della cultura italiana che si fonde con le incertezze scaturite dall'attuale scenario geopolitico globale. Questa cautela si riflette anche nel consumo di beni più tradizionali.



Alcune categorie consolidate, infatti, affrontano un momento di flessione. I dati evidenziano un calo del 5,1% per cibo e bevande rispetto al 1995, mentre l'abbigliamento segna una contrazione più contenuta dello 0,5%. I consumi per mobili ed elettrodomestici, invece, mostrano una crescita debole, fermandosi a un modesto +0,8%, indicando una stabilità con sfumature di ristagno. La contrazione più marcata riguarda i consumi di energia domestica, che hanno subito una diminuzione del 35,1%, esito diretto della maggiore attenzione al risparmio e alla ricerca di efficienza energetica nelle abitazioni. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha commentato il quadro economico: "Gli italiani tornano a spendere ma con cautela, privilegiando soprattutto il comparto tecnologico. Preoccupa e genera incertezza l’impatto dei dazi. Servono segnali di fiducia, a cominciare dalla riforma fiscale per far ripartire consumi e investimenti." Le sue parole sottolineano la necessità di interventi mirati per stimolare la fiducia e sostenere l'economia.



Sulla stessa linea d'onda si pone l'Unione Nazionale Consumatori (UNC), con il suo presidente Massimo Dona. "Siamo ben lungi dall’aver recuperato i consumi pre-crisi del 2007, prima della grande crisi finanziaria del 2008, scoppiata con il fallimento di Lehman Brothers," ha dichiarato Massimo Dona. Ha poi aggiunto che: "Quanto al fatto che le spese obbligate, come quelle alimentari, calino mentre salgono quelle facoltative come tempo libero, viaggi, vacanze e ristorazione, è la dimostrazione di come siano cresciute le disparità economiche e le disuguaglianze, con i poveri (che destinano la gran parte del loro reddito in abitazione e alimentazione) sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. Per i telefonini, invece, il discorso è più articolato, dato che oggi sono diventati anche uno strumento di lavoro." Il presidente dell'UNC ha rivolto un chiaro appello al Governo:

- Dovrebbe invertire completamente la sua riforma del fisco;

- Non ha senso intervenire sulle aliquote IRPEF per aiutare chi guadagna 50 o 60 mila euro, che certo non ha problemi ad arrivare alle fine del mese;

- Bisognerebbe concentrare le poche risorse disponibili per abbassare le tasse ai meno abbienti, aiutando chi guadagna meno di 35 mila euro;

- È fondamentale ridurre la tassazione sulle spese obbligate, come le bollette di luce e gas, tornando indietro rispetto a quanto fatto dopo il 2007, quando per fronteggiare la crisi si è aumentata l’IVA dal 20 al 21 e poi al 22%, colpendo soprattutto i ceti medio-bassi, essendo l’IVA un’imposta proporzionale che non tiene conto della capacità contributiva.





Il panorama dei consumi italiani nel 2025 è quindi un mosaico complesso, dove l'entusiasmo per l'innovazione e il tempo libero convive con la persistente cautela e le disuguaglianze economiche che continuano a modellare il futuro delle famiglie.