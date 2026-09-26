Wall Street accelera con i chip e il calo del greggio: S&P 500 vola sopra 7.700 punti



Wall Street interrompe la scia di incertezza grazie a una combinazione vincente: la corsa del settore dei semiconduttori e la frenata del greggio. Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso la giornata a 51.828,62 punti, mettendo a segno un rialzo di 478,64 punti, pari allo 0,93%. Questo scatto interrompe tre sedute consecutive di ribassi che avevano appesantito il morale degli operatori. Per una volta, i broker di Manhattan hanno smesso di fissare i terminali con l'espressione di chi ha appena ricevuto una multa salata e hanno ripreso a comprare con convinzione.

La forza del mercato si riflette con chiarezza nelle performance degli altri indici principali:

- Dow Jones Industrial Average: 51.828,62 punti (+0,93%);

- S&P 500: 7.743,41 punti (+0,51%);

- Nasdaq Composite: 27.068,72 punti (+0,48%);

- Russell 2000: 2.837,55 punti (+0,07%);

- VIX: 14,87 punti (-5,11%).

Il Nasdaq Composite ha beneficiato ancora una volta della spinta propulsiva legata all'AI e alla componentistica hardware.











Akamai Technologies si è distinta con un balzo del 6% circa, spinta dall'accordo pluriennale da 11,6 miliardi di dollari siglato con Anthropic. Anche Arm Holdings ha mostrato i muscoli crescendo del 5%, mentre l'indice PHLX Semiconductor è riuscito a mantenersi stabilmente sopra la sua media mobile a 50 giorni. Il comparto dei chip non sembra intenzionato a cedere il passo, confermandosi il motore trainante per chi gestisce strategie B2B ad alto contenuto tecnologico. Meta Platforms ha proseguito il suo cammino positivo grazie all'agente Muse, chiudendo una settimana da incorniciare con un progresso complessivo vicino al 12%. Canaccord Genuity ha persino alzato il prezzo obiettivo sul titolo a 950 dollari.

Un fattore determinante per questo recupero è stato il raffreddamento delle materie prime. Il WTI è sceso a 92,36 dollari al barile, perdendo il 2,38% a causa di timidi segnali di distensione in Medio Oriente.



Questo calo ha offerto un pretesto ideale per una rotazione verso i titoli growth, alleggerendo i timori sui margini aziendali. L'oro ha comunque mantenuto una certa forza attestandosi a 4.321,10 dollari l'oncia. Sul fronte obbligazionario, i rendimenti Treasury a dieci anni si sono stabilizzati al 5,18%, dopo aver toccato picchi che non si vedevano dal lontano 2007. I tassi alti restano un elemento di disturbo, ma la discesa del petrolio ha compensato l'attrito generato dal costo del denaro.

La settimana si conclude con un bilancio contrastante. Se il Nasdaq Composite festeggia un progresso del 2% circa, il Dow Jones resta ancora leggermente in debito rispetto ai valori di inizio periodo. La narrativa dominante premia l'innovazione legata all'AI e ai servizi digitali, lasciando più indietro l'industria pesante e i beni di consumo tradizionali. Le utilities e i materiali restano sotto pressione, segno che il mercato preferisce scommettere sulla scalabilità tecnologica piuttosto che sulla solidità dei dividendi difensivi.



Finché i rendimenti Treasury rimarranno sopra la soglia del 5%, la volatilità sarà una compagna di viaggio costante, eppure il segnale arrivato venerdì da New York è di estrema fiducia. Il commercio elettronico e l'eCommerce traggono beneficio indiretto da questa rinnovata propensione al rischio, che stabilizza il clima per le transazioni globali. Wall Street ha deciso che per ora la strada è segnata: la tecnologia vince sulla paura.

Articolo redatto da Giampaolo Achilli, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 26/09/2026



