

La diplomazia energetica è un gioco di specchi dove spesso le promesse valgono meno della carta su cui sono scritte.

Eni ha deciso di abbassare i prezzi di benzina e diesel: scommette sulla fine della guerra?

Questa nuova intesa ricalcherebbe il protocollo d'intesa raggiunto a metà giugno, che aveva portato a una tregua fragile durata solo poche settimane. Il ministro degli esteri iraniano ha messo sul tavolo un'offerta precisa: la riapertura dello Stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare entro sette giorni. Tutto questo però ha un prezzo politico altissimo. L'amministrazione guidata da Trump dovrebbe accettare condizioni pesanti: la rimozione del blocco navale, lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero e la fine della guerra "su tutti i fronti".

Le dinamiche delle esportazioni di greggio e la stabilità dei mercati energetici globali

I flussi di greggio attraverso Hormuz hanno toccato i 33,7 milioni di barili questa settimana. I volumi delle esportazioni di greggio restano in linea con i periodi precedenti, nonostante il clima di incertezza che avvolge l'area.











I mercati energetici globali reagiscono in modo schizofrenico a segnali contrastanti. Da una parte si intravede la possibilità di una distensione, dall'altra pesano le speculazioni su possibili restrizioni alle vendite di diesel da parte degli USA.

I dati raccontano una storia di forte instabilità:

- il valore del barile si attesta a 92 dollari;

- il benchmark statunitense perde il 7,4% su base settimanale;

- lo Stretto di Hormuz registra il passaggio di 33,7 milioni di barili;

- la riapertura dei colloqui nucleari è prevista entro 7 giorni;

- le esportazioni restano stabili rispetto alla settimana precedente.

Le trattative USA-Iran sono un percorso a ostacoli. Nonostante i timidi segnali di ripresa nei flussi energetici del Medio Oriente, la fiducia degli operatori è ai minimi termini. Il petrolio americano ha vissuto una settimana difficile, con perdite pesanti che non vengono cancellate dai rialzi delle ultime ore. I mercati hanno forse imparato che in questa regione la parola pace viene pronunciata spesso, ma praticata raramente, un po' come le promesse di mettersi a dieta dopo il pranzo di Natale.



La situazione resta tesa: l'offerta di Teheran scade tra una settimana e il mondo attende di capire se Washington vorrà davvero sedersi di nuovo a quel tavolo.

Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 26/09/2026



