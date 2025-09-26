La crescita del PIL USA sbalordisce e mette in crisi i piani della Federal Reserve









Il motore instancabile di questa crescita è stato, ancora una volta, il dinamico consumatore americano. La spesa al consumo ha registrato un'impennata notevole, salendo a un ritmo del 2,5%. Questo dato rappresenta un netto miglioramento rispetto al più cauto 0,6% del primo trimestre e va ben oltre la precedente stima dell'1,6%.





Nonostante le difficoltà, come i dazi e un mercato del lavoro che mostrava segni di rallentamento, gli americani hanno continuato a sostenere l'economia con i loro acquisti. Analizzando i dettagli, si osserva:

- La spesa per i servizi è aumentata a un ritmo annuale del 2,6%, più del doppio della stima precedente dell'1,2%;

- La spesa totale al consumo è cresciuta del 2,5%.

Questa evidente resilienza suggerisce che l'economia americana, dopo il forte rimbalzo post-pandemia, mantiene una buona tenuta, nonostante si percepiscano all'orizzonte segnali di una possibile moderazione.





I numeri, decisamente più robusti del previsto, rischiano di complicare le prossime mosse della Federal Reserve.



La banca centrale americana aveva appena compiuto il primo taglio dei tassi di interesse del 2025, riducendo il suo tasso di riferimento di un quarto di punto, e aveva lasciato intendere la possibilità di ulteriori due tagli entro la fine dell'anno. Il presidente della Fed, Jerome Powell, aveva giustificato tale decisione indicando un indebolimento del mercato del lavoro. Ora, con un'economia che galoppa al 3,8%, la necessità di ulteriori stimoli monetari si fa decisamente meno pressante.





Dopo questi dati, si ritiene che la giustificazione per tagli consecutivi non sia più così palese. Gli occhi degli osservatori sono ora puntati sull'indice dei prezzi PCE, il parametro preferito dalla Federal Reserve per monitorare l'inflazione, che sarà pubblicato venerdì e potrebbe delineare le future decisioni di politica monetaria.





Ciononostante, un'analisi più approfondita dei dati rivela alcune sfumature. Il calo del PIL nel primo trimestre era stato principalmente influenzato da una marcata impennata delle importazioni, le quali vengono sottratte dal calcolo complessivo del PIL.



Le aziende avevano accelerato l'importazione di beni prima che l'amministrazione Trump potesse imporre nuove tariffe. Nel secondo trimestre, è accaduto l'esatto contrario:

- Le importazioni sono crollate a un ritmo del 29,3%. Questa diminuzione, da un punto di vista puramente contabile, ha contribuito alla crescita del PIL per oltre 5 punti percentuali;

- Gli investimenti privati sono diminuiti, registrando un calo del 5,1% negli investimenti residenziali;

- Le scorte delle imprese in calo hanno sottratto oltre 3,4 punti percentuali alla crescita;

- La spesa del governo federale è scesa del 5,3%.

In sintesi, se si escludono le componenti più volatili come importazioni e scorte, la forza intrinseca dell'economia appare solida, ma con un'intensità meno spettacolare. La crescita media nella prima metà del 2025 è stata dell'1,6%: non un risultato eccezionale, eppure assai migliore di quanto si fosse inizialmente immaginato. La politica dei dazi di Trump, pensata per tutelare l'industria interna, sta evidentemente introducendo una forte volatilità nei dati economici.









Il Dipartimento del Commercio presenterà la sua prima stima della crescita del terzo trimestre il 30 ottobre. Solo in quel momento sarà possibile avere un quadro più chiaro della reale traiettoria dell'economia USA.