Istat, clima di fiducia: il divario tra consumatori ottimisti e imprese prudenti



Questo slancio positivo affonda le radici in una visione più favorevole, sia per l'intera economia italiana sia per le specifiche opportunità di acquisto, specialmente per i beni durevoli. Analizzando i dettagli, il clima economico ha guadagnato terreno, salendo da 97,0 a 98,8, mentre il clima corrente è progredito da 99,2 a 99,9. Anche il clima futuro ha mostrato un leggero aumento, da 92,2 a 92,6, con il clima personale che rimane quasi invariato, passando da 95,9 a 96,0. È evidente come la popolazione percepisca un vento leggermente più favorevole, tradotto in una maggiore propensione agli acquisti significativi. Sul fronte delle imprese, la situazione si rivela più complessa, con l'indicatore composito del clima di fiducia che ha segnato un incremento minimo, da 93,6 a 93,7. Questo dato maschera andamenti settoriali ben diversi. Le costruzioni e i servizi di mercato hanno mostrato segnali positivi: nelle costruzioni, l'indice è salito da 101,3 a 101,5; nei servizi di mercato, si è registrato un aumento da 95,1 a 95,6.





Il settore manifatturiero ha mantenuto l'indice di fiducia invariato a 87,3, mentre il commercio al dettaglio ha registrato una diminuzione, scendendo da 102,7 a 101,6. Scavando nelle componenti degli indicatori economici per settore, emerge un quadro variegato. Nel settore manifatturiero, i giudizi sugli ordini hanno visto un miglioramento, ma le attese sul livello della produzione sono peggiorate. Le scorte di prodotti finiti, al contrario, sono state giudicate stabili rispetto al mese precedente. Questo suggerisce una gestione cauta della produzione di fronte a un ottimismo non del tutto solido riguardo al futuro prossimo. Nelle costruzioni, si osserva un'evoluzione positiva nei giudizi sugli ordini, che si affianca però a un calo delle attese sull'occupazione. Un'espansione degli ordini è incoraggiante, ma la prudenza sull'assunzione di nuovo personale potrebbe indicare incertezze sulla durata o l'intensità di questa ripresa. Per quanto riguarda il comparto dei servizi di mercato, le attese sugli ordini sono aumentate in modo deciso.



Nondimeno, i giudizi sugli ordini e sull'andamento generale degli affari hanno mostrato un deterioramento. Questo paradosso, con aspettative future ottimistiche ma una valutazione meno brillante della situazione attuale, potrebbe riflettere una speranza di ripresa a medio termine che non si traduce ancora in un miglioramento concreto nell'immediato. Infine, nel commercio al dettaglio, il peggioramento nei giudizi sulle vendite è stato marcato, accompagnato da un aumento delle scorte di magazzino. Ciononostante, le attese sulle vendite future sono cresciute. Questo scenario evidenzia una fase di difficoltà corrente, con i magazzini che si riempiono, ma con gli operatori che mantengono un barlume di speranza per una ripartenza delle vendite nel prossimo periodo. L'Istat dipinge un'immagine dove la resilienza dei consumatori si contrappone a una realtà imprenditoriale che, seppur con qualche segnale di recupero, procede con maggiore prudenza e diversificazione tra i vari settori.